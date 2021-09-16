經濟

新地申藍地建近2000伙遭拒 司法覆核被駁回

【明報專訊】新地（0016）去年就屯門藍地紫田村項目申請放寬地積比率由1倍增至6倍，由原先獲准建96伙分層戶，增近20倍至申建1998伙，遭城規會拒絕，新地旗下關聯公司去年提出司法覆核，質疑當局偏袒公營房屋計劃，要求撤回決定。

原訟庭昨頒布書面判詞，指政府早在2014年起已規劃該一帶地皮作興建公共房屋，故城規會有權把政府改劃公共房屋的方案，加入申請個案的考慮因素。另城規會亦提到，申請人在申請時未能證明有關發展方案，不會對該地段食水供應、交通情况等構成負面影響，法庭同意城規會在處理個案申請時，應作出不同考慮，故駁回申請人的司法覆核申請，同時下令該公司須向城規會支付訟費。

新地對判決深感失望，將會研究判詞以決定下一步行動。新地表示，一直因應社會和市場的需要，努力加快興建切合市場需要的私人住宅。面對嚴峻的土地和房屋短缺問題，認為公私營房屋應要「雙軌並行」才可完善房屋階梯，滿足不同的住屋需求。按目前的規劃政策，政府在進行規劃研究時，不少私人發展申請也被凍結，這實與加快房屋供應的方向背道而馳。

另地政總署公布，上月共有3幢觀塘工廈完成補地價手續，其中麒豐基金鴻圖道32號以約4.86億元完成補地價，以項目重建後面積約14.1萬方計，每方呎補價約3447元。麒豐基金創辦人兼投資總監洪英偉透露，項目是以標準地價方式完成的補價個案，由申請到完成補價需時約一年多。

相關字詞﹕補地價 城規會 紫田村 新地

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