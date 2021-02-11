經濟

MALIBU兩日兩破頂 2房高見1122萬

【明報專訊】9月上半月二手交投量有回調跡象，惟近期新盤銷情理想，買家又再加快入市二手市場，其中將軍澳區屋苑於近日頻錄二手新高成交，日出康城屋苑MALIBU 2房單位更於兩日內兩度破頂。

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，MALIBU 3A座高層E室，實用576方呎，2房連多用途房間隔，獲換樓客以1122萬元承接，實呎19,479元，成交價創屋苑2房戶型單位二手成交價新高。原業主2018年3月900萬元一手購入，帳面獲利222萬元或約25%。MALIBU日前亦錄得2房戶新高成交個案，為1B座高層C室，實用537方呎，以1068萬元沽，實呎19,888元，是次為屋苑兩日內兩度錄得2房新高價成交。

尚豪庭2房780萬破頂

另外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay早前熱賣，近日更有不少向隅客流入二手市場。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗前日單日連錄9宗二手成交，區內尚豪庭2座高層C室，實用512方呎，2房間隔，以780萬元沽出，創屋苑2房做價新高，實呎15,234元。原業主2011年以400.9萬元購入，持貨10年，帳面獲利379.1萬元或95%。

光明臺2房1388萬 實呎2.25萬雙破頂

港島區屋苑亦錄得新高成交，利嘉閣聯席事務董事游焯偉表示，大坑光明臺1座高層H室，實用616方呎，2房間隔，外望開揚景，以1388萬元沽出，實呎22,532元，創屋苑2房成交價及呎價新高。原業主2015年以約1051萬元購入上址，現帳面升值約337萬元或約32%。

至於屢錄蝕讓的大埔比華利山別墅，近日連錄兩宗二手成交，均屬蝕讓個案。市場消息稱，屋苑翠樺道單號屋，實用1593方呎，4房1套間隔，連天台、花園及車庫，近日以1720萬元沽出，實呎10,797元。單位由兩名業主聯名於2011年以1998萬元購入，二人均為中港商人，帳面蝕278萬元或14%，若連使費計料實蝕約365萬元或18%。

相關字詞﹕比華利山別墅 光明臺 尚豪庭

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