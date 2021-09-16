經濟

花旗銀行7.1億沽中環畢打街逾萬呎舖

【明報專訊】工商物業撤辣快將一年，成交量明顯轉活，近期多家銀行亦沽售持有多年的商舖。繼渣打銀行（2388）、星展銀行後，美資背景的花旗銀行新近沽出中環核心商業區的龍頭巨舖，作價7.1億元，為今年最大宗銀行沽售舖位個案。花旗銀行回應稱，沽舖屬商業決定，出售物業後將重投於推動香港區的業務拓展。

持貨17年帳賺3.2億

據土地註冊處顯示，花旗銀行（香港）有限公司持有、位於的畢打街20號會德豐大廈地下A舖、地庫及外牆，在上月中以7.1億元沽出，以總面積11,924方呎計，呎價約5.95萬元。翻查資料，上述商舖屬花旗銀行自用舖，花旗早在1983年以8888.2萬元向會德豐購入該舖，在2002年以1.62億元沽出商舖。兩年後，即2004年花旗再以3.9億元購回該舖，並一直自用至今，現以7.1億元沽出物業，物業17年帳面獲利3.2億元或82%。

花旗回應本報查詢時表示，是次交易是基於集團全球房地產投資策略以作出之商業決定，旨在提高資源效率。出售物業所得將重投於推動香港區的業務拓展，是次物業出售包括讓集團長期租回該址，以確保繼續提供分行服務。資料顯示，買家為騰倡有限公司，公司董事為有「台灣張」之稱的張彥緒，近年活躍本港商廈市場買賣，如今年初以約4000萬元購入旺角彌敦道701號番發大廈3樓全層。

另有工商業主趁市旺而放售面積較大的物業，萊坊獲委託出售觀塘通明街9號觀塘戲院大廈A座基座（前富都桌球之部分），以私人協商形式放售，意向價約2億元，以面積逾1.5萬方呎計，呎價約1.3萬元，物業可以股權交易。上述物業1970年落成，當時為區內知名的「觀塘戲院」之一部分，業主有一份已獲批的改建及加建圖則，有機會額外增加數千方呎的面積。

觀塘戲院原址部分2億放售

萊坊大中華區投資部董事黎遠亨指，參考鄰近地舖，成交價可達每方呎1.6萬至1.8萬元，物業現以呎價約1.3萬元放售，為市場低水平，升值潛力高。

此外，仲量聯行獲委託出售鴨脷洲平瀾街2號全幢商住物業，市值約9800萬元，以總面積約4800方呎計，呎價約2.04萬元。物業現為6層高商住大廈。

相關字詞﹕仲量聯行 觀塘戲院大廈 張彥緒 會德豐大廈 花旗銀行

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