經濟

THE HOLBORN周日首輪開售128伙

【明報專訊】除了桂洪紅磡曼翹周六開售全數130伙外，恒地（0012）港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN，昨日亦上載銷售安排，宣布周日（19日）首輪開售128伙，開放式戶入場費約581萬元。連同曼翹及黃竹坑港島南岸揚海分別在周六開賣130伙及135伙，周末兩日3個主要新盤合共推393伙應市。

周末兩日3盤共推393伙應市

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN周日首輪開售128伙，當中包括103伙1房單位及25伙開放式單位，實用面積220至260方呎，定價617.9萬至854.7萬元，實呎26,924至33,518元；折實價約580.8萬至803.4萬元，折實實呎25,309至31,507元，當中有124伙（97%）折實售價不多於800萬元。市場消息指出，項目收逾800票，以周日開售128伙計，超額認購5.2倍。

市場聚焦周末新盤開售，昨一手售出約10伙，其中超級豪宅再現大額成交，信置（0083）牽頭發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨售出1座17樓A單位，實用面積2140方呎，4房雙套連儲物房間隔，連1個車位，成交價1.17億元，實呎54,673元，成交價及呎價均創項目4房戶型新高。項目累沽10伙，當中3伙為特色戶，套現逾13.9億元。另同系大埔白石角新盤逸瓏灣8，昨日售出1座17樓A室，實用1238方呎，4房雙套間隔，成交價2428萬元，實呎19,612元，成交價及呎價創項目標準分層戶新高。

ST. GEORGE'S 4房大宅1.17億沽

恒地營業（一）部推售啟德THE HENLEY III之際，同系的元朗唐人新村洋房項目尚悅．天城亦錄成交，售出洋房為12號屋，為項目示範單位，連豪華裝修，實用面積1772方呎，連天台431方呎、前庭114方呎及花園230方呎，以3018萬元、連1個車位招標售出，實呎17,032元，成交價及呎價為項目次高。項目累售14伙洋房，套現逾3.63億元。至於新地（0016）港鐵南昌站上蓋匯璽II，昨以4198.8萬元售出5A座42樓B室，實用1234方呎，4房雙套房間隔，實呎34,026元，屬項目3個月以來首宗成交。

相關字詞﹕匯璽II 逸瓏灣8 尚悅．天城 揚海 曼翹 新盤

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