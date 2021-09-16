經濟

曼翹盡推前 主要銀行拒接即供樓按 業界指與近期多個新盤出現異常延遲交樓有關

【明報專訊】近月市場有個別新盤遲遲未能交樓，影響銀行對部分樓花項目按揭審批態度。多年來未有在港推盤的桂洪集團，旗下紅磡曼翹雖然認購反應理想，6日收逾6500票，超額逾49倍，更於周六全數開售。不過，昨日有消息稱，全港主要銀行暫不會接受該盤樓花即供按揭申請，發展商回應時表示，大部分銀行均願意為項目提供現樓按揭，亦即建期按揭，並建議買家選擇付款辦法前清楚了解自己的財務狀况及按揭安排，揀選合適自己的付款辦法。

明報記者 林尚民

換言之，若買家選購該盤，一是選擇建期付款，若選用即供的話，則有機會要「一次過」支付全數樓價。恒生銀行回應稱，該行處理新樓盤按揭申請時，會視乎物業成交期及市場情况等不同因素而定。桂洪回應時表示，大部分銀行均願意為項目提供現樓按揭，亦即建期按揭，發展商一直與銀行緊密聯絡協調按揭及財務安排，而買方於簽署正式買賣合約後可向發展商提出轉換付款辦法，免手續費，並建議買家選擇付款辦法前清楚了解自己的財務狀况及按揭安排，揀選合適自己的付款辦法。

桂洪籲買家清楚了解財務狀况

曼翹為本地老牌發展商桂洪自2002年推售北角和富豪庭後，近19年來首次在本港推售住宅項目，項目上周四公布首張50伙價單，折實平均呎價19,648元，折實入場費332萬元，當時發展商形容項目定價屬「屯馬興奮價」。項目今日截票，收票反應亦見理想，發展商指項目至昨晚共收逾6500票，以全盤130伙計，超額逾49倍。

今截票暫收6500票 超額逾49倍

事實上，曼翹樓花期長約10個月，發展商只提供兩種付款方法，45天即供付款照定價減8%，而建築期付款則減樓價6%，若連同其他優惠，總折扣分別為18%及16%，即兩者相差兩個百分點。若以發展商剛過去周二晚公布項目銷售安排，樓盤全數130伙將於周六發售，以即供價計，項目折實價331.8萬至908.2萬元，折實實呎17,281至28,016元。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝指出，由於近期多個新盤出現異常延遲交樓個案，甚至有樓盤被取消預售樓花，加上這次有關新盤的發展商及物業屬單幢式、中小型規模，銀行對於其樓花即供按揭計劃的取態審慎，因此收緊相關按揭審批。莊又表示，曼翹即供及建期計劃之間的折扣優惠相差僅2%，並要求於45天內完成付款，即供付款方式吸引力較低，預期大部分準業主會傾向選擇建期付款計劃。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，樓花按揭對銀行而言存有一定風險，始終是無抵押品的貸款，銀行一定要做足信貸評估，並要參考發展商的過往紀錄才能審批。

相關字詞﹕星之谷按揭 中原按揭 樓花按揭 曼翹 桂洪集團

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