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部分個股估值吸引 霸菱籲低吸 方偉昌：監管利長遠經濟 短線薦硬件消費股

【明報專訊】過去半年，恒指走勢反覆向下，截至周二（14日）的6個月，恒指累跌3331點或11.55%，指數向下原因主要是受內地收緊監管政策所影響。此外，對新冠病毒疫情處理取態亦成市場重點，現時不少歐美國家主張與病毒共存，中國則採取「清零」政策，不但隨時封城，更影響經濟回復速度。在此情况下，投資者應如何部署呢？

近日，內地政府對多個行業收緊監管政策，以致中港股票市場變得波動。當中政策包括：課後補習政策、減少青少年及兒童線上遊戲時間、數據安全以及對科技公司反壟斷政策，都令市場憂慮監管政策帶來的負面影響。

霸菱中港股票投資總監方偉昌認為，內地政府的監管政策有助穩定社會、金融環境，將會長遠有助內地經濟可持續增長。現時部分股票估值回落至吸引水平，投資者可趁低吸納。

料中央出招保經濟穩定增長

方偉昌表示，內地收緊監管政策，以及市場憂慮變種病毒拖累經濟增長等都打擊消費者信心，預料短期市場仍會波動，甚至可能會有過度調整。在此情况下，個別股份估值會回落至吸引水平，可以為長線投資者提供入市機會。雖然監管政策帶來波動，不過中國政府為保持經濟穩定，很可能會推出更具彈性及較大支持的宏觀措施，以支持下半年經濟增長。

至於科技行業方面，今年4月，內地以《反壟斷法》對阿里巴巴（9988）罰款約182億元人民幣，其後對騰訊（0700）、滴滴（美：DIDI）及美團（3960）等作出罰款，加強監管政策，如要求從滴滴平台下架，並進行審查；關注美團新業務增長、公司對騎手的社會保險等。

科技仍是中國未來10年發展趨勢

這些政策都令上述公司股價受挫，同時不少海外投資都因此對中資股卻步。惟方偉昌指出，科技行業是中國未來10年結構發展趨勢，過去中國投入巨額資本於科技研發，並且建立國產硬件，包括半導體及5G基建等，是中國科技自我研發及自給自足的一個重要里程碑。

他表示，會嚴格執行由下而上的選股策略，近日會揀選不太受監管政策影響，甚至受惠政策的股票，當中包括有硬件科技公司及大眾消費板塊。由於市况波動，會密切留意會否出現新的監管政策，並影響整體經濟及個別公司；未來則會重點留意盈利預期觸底的新經濟股，及成本下降的製造行業。另外，他繼續看好受惠於「十四五」規劃、具結構性增長以及未受近日監管政策影響的投資主題，當中包括有數據中心、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、半導體等硬件技術，預料將繼續受惠持續的5G發展及中國國內創新行業推動。

京推全民健身 利好運動服裝股

上月初，中國國務院印發《全民健身計劃（2021-2025年）》，就促進全民健身更高水平發展、更好滿足人民群眾的健身和健康需求而設，當中提及5年目標和8個方面的主要任務，如推進體育產業數字化轉型、注重基層供給、標準化建設等，同時要提高國民對醫療保健和身體健康的意識。因此預期在條例推動下，將會利好運動服裝行業前景。

另外，早前中國訂下計劃，有望於2030年實現碳達峰及2060年實現碳中和，都令方偉昌看好可持續發展相關行業的長期增長前景，當中包括電動汽車和綠色能源。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

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