經濟

香港地產

董建華1.6億首置購嘉慧園 1997年任特首後租用至今再轉買

【明報專訊】市場再錄名人入市。土地註冊處資料顯示，前特首、現任全國政協副主席董建華，上月以1.6億元（連車位）購入港島中半山老牌豪宅嘉慧園低層C室。單位實用面積3335方呎、實呎47,976元。可留意的是，董建華只需付4.25%印花稅，意味是以首置身分入市。

樓價39年升40倍 業主賺逾1.5億

董建華透過發言人回應本報查詢表示，於2021年8月購入嘉慧園單位，並指「單位在董擔任特首時，由政府租入供特首使用。董卸任後，繼續租用作私人用途。近月得知業主出售物業遂決定購入。」原業主早於1982年以390萬元購入，持貨39年，帳面獲利1.561億元，賺幅高達40倍。

據悉，董建華家族最早於1971年，斥資約47.68萬元購入同層毗鄰D室；董建華1997年出任特首時，拒絕入住禮賓府，選擇留居嘉慧園，由政府以月租12萬元租用今次購入的C室單位。

另外，香港置業分區董事劉浩勤透露，將軍澳日出康城MALIBU第1B座高層C室，實用面積537方呎兩房，今年4月放盤叫價1068萬元，6月曾上調至1150萬元，近日再以1068萬元沽出、實呎19,888元，作價創屋苑同類單位新高；原業主2018年4月以909.3萬元一手購入，帳面賺158.7萬元或17%。

中原市務經理張志豪表示，荃灣西海之戀第10座極高層A室，實用面積777方呎3房連套房戶，原業主叫價1780萬元，減價35萬元或近2%，獲外區換樓客以1745萬元承接、實呎22,458元；原業主2017年6月以1359.7萬元一手購入，帳面獲利385.3萬元或28%。

海之戀高層海景呎售2.24萬 4年賺三成

市區資助房屋受追捧。富誠地產客戶主任曾遠東表示，鑽石山居屋龍蟠苑A座低層8室，實用面積383呎1房戶，望內園景， 原業主7月叫價580萬元，及後獲「90後」上車客以560萬元（已補地價）購入，成交價略高於市價，實呎14,621元；原業主2014年7月以365萬元（已補地價）購入，帳面獲利195萬元或53%。

相關字詞﹕龍蟠苑 沙田第一城 海之戀 嘉慧園 董建華

上 / 下一篇新聞

恒大套現計劃遇挫 賣樓連續兩月急跌 9月跌幅料加劇 外電：中央擬派工作組進駐
恒大套現計劃遇挫 賣樓連續兩月急跌 9月跌幅料加劇 外電：中央擬派工作組進駐
恒大北京深圳總部 遭維權投資者追債
恒大北京深圳總部 遭維權投資者追債
許家印恒大名下布力徑兩獨立屋 先後「轉名」
許家印恒大名下布力徑兩獨立屋 先後「轉名」
高層近月紛沽恒大系持股 夏海鈞3個月套逾5.2億
高層近月紛沽恒大系持股 夏海鈞3個月套逾5.2億
恒隆盧韋柏：通關難即時改變港零售市道
恒隆盧韋柏：通關難即時改變港零售市道
冀將內地高端住宅概念 應用港發展項目
冀將內地高端住宅概念 應用港發展項目
澳門賭牌修例諮詢「加辣」增官派董事 增居民持股派息須政府批准 未回應是否針對外資
澳門賭牌修例諮詢「加辣」增官派董事 增居民持股派息須政府批准 未回應是否針對外資
建議取消副牌 現3博企或轉正牌
建議取消副牌 現3博企或轉正牌
譚仔通過上市聆訊 最快下周招股
譚仔通過上市聆訊 最快下周招股
憂人行MLF縮量 中資金融股領跌
憂人行MLF縮量 中資金融股領跌
渣打：理財通擬「一對多」 擴大客群
渣打：理財通擬「一對多」 擴大客群
新批按保5113宗 連跌3個月
新批按保5113宗 連跌3個月
港經濟自由度續居首 菲沙預警：評分將跌
港經濟自由度續居首 菲沙預警：評分將跌
出口指數5季連升斷攬 四成港商看淡聖誕銷情 貿發局：未來數月或現負增長
出口指數5季連升斷攬 四成港商看淡聖誕銷情 貿發局：未來數月或現負增長
美上月CPI升幅遜預期 緩和聯儲局收水壓力 債息下滑
美上月CPI升幅遜預期 緩和聯儲局收水壓力 債息下滑
迅銷柳井正身家縮水 傳感器大王膺日首富
迅銷柳井正身家縮水 傳感器大王膺日首富
澳洲央行：2024年前不加息
澳洲央行：2024年前不加息
張兆聰：紅籌股估值低殘 天津發展可吼
張兆聰：紅籌股估值低殘 天津發展可吼
植耀輝：估值料有上調空間 光大環境回調可吸
植耀輝：估值料有上調空間 光大環境回調可吸
技術取勝：青啤宜平台底整固
技術取勝：青啤宜平台底整固
大灣區航空空姐制服曝光 KOL笑復古
大灣區航空空姐制服曝光 KOL笑復古
郭家耀加入安里資產管理 與黃偉康再聯手
郭家耀加入安里資產管理 與黃偉康再聯手
喜鵲證券推手機App 冀一年吸10萬客
喜鵲證券推手機App 冀一年吸10萬客
劉思明：港股持續轉弱 廣汽回調趁機買
劉思明：港股持續轉弱 廣汽回調趁機買
周顯：議員猛攻創業板端倪
周顯：議員猛攻創業板端倪
湯文亮：政府不了解樓市
湯文亮：政府不了解樓市
恒地下季擬推兩市區新盤 涉780伙 韓家輝：港經濟走出低谷 料全年樓價見雙位數升幅
恒地下季擬推兩市區新盤 涉780伙 韓家輝：港經濟走出低谷 料全年樓價見雙位數升幅
THE HENLEY III 部署下周次輪銷售
THE HENLEY III 部署下周次輪銷售
恒地2.7億統一萬安街舊樓業權
恒地2.7億統一萬安街舊樓業權
大業街工廈全幢1.9億易手
大業街工廈全幢1.9億易手
觀塘聯僑廣場申增地積比改建商廈
觀塘聯僑廣場申增地積比改建商廈
部分個股估值吸引 霸菱籲低吸 方偉昌：監管利長遠經濟 短線薦硬件消費股
部分個股估值吸引 霸菱籲低吸 方偉昌：監管利長遠經濟 短線薦硬件消費股