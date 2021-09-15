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恒地2.7億統一萬安街舊樓業權

【明報專訊】市區舊樓向來獲發展商積極收購，其中在大角嘴擁有多個發展項目的恒地（0012），昨透過強拍以底價2.7億元，統一大角嘴萬安街24至30號舊樓業權，連同附近一帶項目，預料總共可建約28.6萬方呎樓面。

連系內同區地盤 總發展樓面28萬呎

上述萬安街24至30號，座落於大角嘴萬安街之東面、即萬安街與福利街交界，佔地約3206方呎；該物業現狀為兩對（即4幢）於1958年落成的6層高樓宇，地下為商舖，而每對樓宇均設有一條公共樓梯。項目昨進行強拍，由手持8號牌的恒地代表，在無對手下以底價2.7億元統一業權，若以地積比率約9倍計，可建樓面28,854方呎，每方呎樓面地價約9357元。

資料顯示，恒地同時持有萬安街16至22號舊樓全數業權，若連同該公司持有的嘉善街、萬安街及大角嘴道一帶項目發展，總地盤面積擴展至約3.18萬方呎，可建總樓面可增加約28.6萬方呎。

利奧坊系列累售約1300伙 吸金74億

值得留意的是，恒地在區內的「利奧坊王國」，同樣是由多期舊樓重建的物業組成，於2015年10月首度推出利奧坊‧曉岸以來，連同第2期利奧坊‧凱岸（2018年6月開售）、第3期利奧坊‧曦岸（2020年5月開售），整個利奧坊系列已累售約1300伙，套現總額涉約74億元。

（發展商專訪）

相關字詞﹕利奧坊王國 收購 強拍 恒地

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