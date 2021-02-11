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THE HENLEY III 部署下周次輪銷售

【明報專訊】恒地（0012）港島東區筲箕灣道1號THE HOLBORN 即將展開首輪銷售之際，同系啟德THE HENLEY III亦部署第二輪開售。

負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，THE HENLEY III 快將上載新銷售安排、擬下周進行次輪推售，而項目自上周四（9日）起作第二輪收票，至昨晚累收近1200張票，成績不俗。

THE HENLEY III上周加推3號價單涉81伙，單位實用面積229至778方呎，折實價615.98萬元起，整批折實均呎28,803元，比8月底公布的1號價單折實均呎28,200元，高約2%，折實價計市值約9億元；項目本月初推售至今累沽約72伙、套現約6.57億元，平均成交實呎2.77萬元。

揚海周六第三輪開賣135伙

至於9月熱賣新盤、嘉里（0683）及信置（0083）合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，累沽約384伙、套現約87.6億元後，嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海本周六（18日）進行第三輪銷售，盡推5號價單133伙，整批折實均呎36,590元，折實價計市值約35億元；同時，有兩伙取消交易單位亦於當天重推，即周六共開售135伙。

曼翹周六首輪盡推全盤130伙

另桂洪樓花期長約10個月的紅磡曼翹，日前以折實均呎2.48萬元加推3號價單、盡推項目餘下67伙後，全盤130伙已經開價，並敲定本周六（18日）首輪推售全部130伙；以項目過去5日估計累收逾4000票計，超額約30倍，明日截止認購登記。

長實（1113）港島半山21 BORRETT ROAD，自今年初推出迄今累沽20伙、套現約44億元後，上載新銷售安排，兩伙本周六起招標，包括1樓7號室，實用面積2236方呎連前庭391方呎、4房雙套間隔，屬項目首推低層連前庭特色戶。

本月新盤取消交易個案增至33宗

另本報統計，主要新盤9月迄今累錄約33宗取消交易個案，當中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，新錄3宗撻訂，有關單位本月初以565.09萬至918.13萬元售出，實用面積304至493方呎，買家撻訂料遭殺訂5%涉約28萬至46萬元，3宗撻訂料涉殺訂總額約104萬元。

（發展商專訪）

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