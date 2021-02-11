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恒地下季擬推兩市區新盤 涉780伙 韓家輝：港經濟走出低谷 料全年樓價見雙位數升幅

【明報專訊】9月新盤市場活躍，恒地（0012）港島東THE HOLBORN開售在即，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝接受專訪時表示，香港經濟已由低谷反彈，預計今年整體樓價最終會有雙位數字升幅。由他領軍的團隊，最快10月展開港島堅道73號全新精品住宅的宣傳推廣，而集團在鄰近伊利近街一帶正進行舊樓併購，將與上述堅道項目打造成一個新派主題式住宅社區，總樓面近17萬方呎，發展模式與同系西區藝里坊系列相似。另外，大角嘴利奧坊第4期亦擬下季登場，兩盤共涉約780伙。

明報記者 林可為

本年至今，恒地在港累售約1700伙，吸金逾140億元，成績理想。韓家輝透露，由他領軍的營業（二）部，除統籌THE HOLBORN的銷售工作外，亦部署來季推出兩個均屬舊契的新盤。當中位處港島堅道73號的精品式住宅，最快10月公布物業命名；項目總樓面涉約6.4萬方呎，提供約180伙，主打中小型單位，樓花期料少於兩年。

堅道伊利近街發展項目 打造主題式社區

翻查資料，恒地於2017年10月以10.49億元作價統一上述堅道73號業權（前芬芳大廈），當時每方呎樓面價約1.7萬元。

韓家輝指出，集團在鄰近堅道的中環伊利近街33至47A號一帶，正進行舊樓併購行動（地盤面積約1.3萬方呎，預料將來可建樓面約10.5萬方呎），連同堅道73號項目，整個發展模式，與同系港島西區藝里坊系列相似，將發展成自成一國、具設計主題的新派住宅社區。以藝里坊系列而言，就是以城市藝廊概念注入舊社區為主題。堅道及伊利近街整個項目，總樓面合共近17萬方呎。

利奧坊第4期戶型多元化

另一計劃下季登場的新盤為大角嘴利奧坊第4期；相對利奧坊第1至3期、各期單位總數介乎448至514伙，韓家輝表示第4期提供約600伙，屬利奧坊系列暫時規模最大一期，戶型涵蓋開放式到3房。

對於樓市走勢，韓認為本港經濟已步出低谷，市場憧憬中港通關，而今年迄今本港整體樓價已上升5%至6%，相信全年樓價升幅，最終有機會達雙位數字。

HOLBORN加推68伙 提價幅度溫和

至於開售在即的港島東區筲箕灣道1號THE HOLBORN，過去4日估計累收逾750票；昨新加推2號價單涉68伙，屬實用面積220至260方呎開放式及1房戶，維持最高6%折扣，折實價580.8萬元起，整批折實均呎29,415元，比首張價單折實均呎2.88萬元輕微高1.8%。

是次2號價單，個別單位提價約1%；如1號價單21樓實用面積260方呎A3室，價單定價851萬元，而新推2號價單22樓相同面積A3室，價單定價871.3萬元，價錢高2.4%，撇除樓層因素，實質加幅約1%。另THE HOLBORN12伙連平台或天台特色戶，擬稍後招標。

（發展商專訪）

相關字詞﹕中港通關 前芬芳大廈 恒地

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