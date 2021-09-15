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澳洲央行：2024年前不加息

【明報專訊】澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）昨表示，鑑於新冠疫情可能影響經濟活動，澳洲央行在2024年以前不會加息，排除了透過收緊貨幣政策遏抑樓價的選項。澳洲主要城市次季住宅價格按季升6.7%，是2003年有紀錄以來最大升幅。根據澳洲統計局的數據，由於利率處於歷史低位，首次置業者及投資者紛紛入市，令當地樓價在過去12個月上漲16.8%。

澳洲第三季GDP或收縮2%

洛威指出，雖然上調利率可遏抑樓價，但同時會令就職位及薪酬增長下降。他預計澳洲第三季GDP可能至少收縮2%，失業率或觸及5年高位。

此外，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey） 為彭博社舉辦的會議錄製講話，抨擊歐盟在英國「脫歐」後的清算所安排，警告任何動盪都可能威脅金融穩定。他敦促歐盟盡早決定，倫敦的清算所在明年6月臨時寬限期結束後，能否繼續處理歐盟客戶的業務。

貝利稱，英國已明確表示，支持確保對歐盟市場的永久准入（permanent access），而決定權在歐盟一方。他此前曾表示，若歐盟不續簽臨時許可，給予倫敦清算所准入權，四分之一的歐元衍生品清算業務將要轉移到歐盟內進行。數據機構OSTTRA本月發表的報告指出，英國的清算所6月僅處理8%的歐元計價利率掉期交易，遠低於英國「脫歐」前的30%以上。

（綜合報道）

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