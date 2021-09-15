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迅銷柳井正身家縮水 傳感器大王膺日首富

【明報專訊】疫情之下財富洗牌，日本首富寶座易主。總部位於大阪的工廠自動化設備製造商基恩士（Keyence）（日：6861）創辦人滝崎武光，取代快時尚品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（日：9983）的會長兼社長柳井正，成為日本首富。

基恩士股價去年初至今升近1倍

彭博社指出，零售大亨的身家被自動化設備企業家超越，反映疫情之下的財富格局變化。自疫情爆發以來，工廠自動化設備需求大增，基恩斯的股價由去年初至周一收市，幾乎增長1倍，市值達到1670億美元（約1.3萬億港元），是市值僅次於豐田（日：7203）的日本第二大上市企業。

根據彭博億萬富豪榜，持有21%基恩士股份的滝崎武光，資產淨值達382億美元（約2980億港元）。相比迅銷，因防疫措施持續而影響服裝銷情，今年以來股價大跌18%，令柳井正的財富蒸發五分之一，資產淨值降至355億美元（約2769億港元）。

現年76歲的滝崎武光，雖未上過大學，卻協助發明了工廠裝配線使用的精密傳感器。他於1974年創辦基恩士，以製造傳感器、測量儀器、機器視像系統及其他工業自動化設備而聞名，公司的營業利潤率超過50%。基恩士也因為將於10月1日被納入日經指數，帶動其股價上漲。分析指出，隨着基恩士被納入日經指數，滝崎武光的日本首富地位可能會維持一段時間。軟銀集團（日：9984）創辦人孫正義則以269億美元（約2098億港元）的資產淨值，位列日本第三大富豪。

當前日本股市的升勢持續，繼東證指數上周創31年高位後，日經指數周二亦刷新31年新高，收報30,670點，突破今年2月16日所創的泡沫爆破以來的30,467點高位。不過距離1989年12月底的38,957點盤中歷史高位仍有一段距離。高盛分析師指出，自第二季以來，日本股市落後於標普500指數及其他主要指數，全球投資者對日本股票的配置仍然有限，反映日本股市有追落後的空間。

（彭博社）

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