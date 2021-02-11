美上月CPI升幅遜預期 緩和聯儲局收水壓力 債息下滑

部分市場人士憂慮美國可能陷入滯脹，即經濟增長放緩與較高的通脹同時出現，使聯儲局難以適當調整貨幣政策。道指早段下滑約200點，標普500指數微跌。與經濟復蘇相關的股票早段下滑，美銀（美：BAC）領跌金融股，通用電氣（美：GE）早段跌3%。凌晨1時發布新iPhone的蘋果公司（美：AAPL），股價午夜前窄幅上落。

道指早段跌約200點

油價升浪持續，颶風艾達（Ida）吹襲美國墨西哥灣沿岸兩周後，近50%的美國離岸石油產能仍未恢復，加上得州本周可能面臨颶風吹襲，國際油價昨在接近6周高位徘徊。布蘭特期油昨曾升穿每桶74美元，紐約期油曾升穿每桶71美元。中國出售戰略石油儲備的消息，令油價升幅收窄。

中國售儲備 國際油價升幅收窄

國際能源署（IEA）的月度報告指出，颶風艾達對墨西哥灣沿岸石油產區做成的破壞，抵消了油組及盟友（OPEC+）所增加的產量，導致全球供應量5個月來首次下降，預計造成的潛在供應損失接近3000萬桶，預計將要待下月才能獲得額外的石油供應。IEA預計，隨着新冠疫苗接種計劃推進，將釋出因防疫限制措施而受壓的石油需求，預測油市需求將在第四季強勁反彈。美銀大宗商品策略主管布蘭奇（Francisco Blanch）指出，若今年冬季較往常寒冷，油價可能漲至100美元。

事實上，美國上月的通脹升幅，主要源於能源價格按年增長25%，而汽油升幅更達42%。剔除波動較大的食品及能源價格，美國核心CPI在8月按年升4%，升勢連續兩個月放慢，較6月所創的近20年來最大按年升幅（4.5%）顯著回落。按月計算，8月核心CPI僅升0.1%，升幅較7月低0.2個百分點。

分析指出，數據或顯示，通脹升勢就如聯儲局官員所預期般只屬暫時，但也可能有其他因素令升勢略為放緩，例如二手車及旅行相關服務的價格增長放緩，部分可能源於Delta變種病毒抑制了消費者的需求。

（綜合報道）

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