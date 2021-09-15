出口指數5季連升斷攬 四成港商看淡聖誕銷情 貿發局：未來數月或現負增長

明報記者 陳麗歡

貿發局調查指出，有67％的受訪出口商表示，過去3個月業務受疫情打擊，比例較上季增加9.7個百分點。在疫情造成的負面影響方面，最多出口商認為是買家的訂貨量減少，達60％。其次有59％出口商表示物流配送受阻；有54％出口商表示運輸成本上升；以及29%出口商表示有買家取消訂單。

疫情反覆致運輸成本急升

貿發局研究總監關家明解釋，疫情反覆導致運輸成本急升，有不少貨櫃在各地出現擠塞情况，市場供不應求；有部分出口商反映貨櫃價格較平時增加4倍，最高甚至增加10倍，同時因原材料供應緊張，廠商因而不太敢接單。關家明表示，廠家看淡未來一兩季的出口，加上去年下半年基數較高，預料升幅未必強勁，未來幾個月或會出現負增長。

據貿發局的調查，有41%出口商預期今年的聖誕節銷售額將較去年顯著減少，只有20％出口商預計今年聖誕節銷售額會上升，另外有39％出口商認為銷售額將與去年相若，反映零售業營商環境至少在未來6個月仍將充滿挑戰。

六大行業上季全線挫 機械跌最多

上季六大行業的出口指數均按季下跌，當中以機械行業的跌幅最為嚴重，按季跌12.1，報43.8，其次是電子產品跌9.9至38.9，服裝跌7.2至36.1，鐘表跌6.4至38.2，玩具跌1.1至44，珠寶跌0.8至39.9。關家明又稱， 出口商關注到全球需求仍較疲弱，接單量較少，各地關口亦需要較長時間恢復，但相信廠商不會因短期訂單減少而裁員，因為本港的出口競爭力在疫情下仍保持強勁，廠商亦難以在市况恢復時迅速增聘人手。

維持全年出口增長15%預測

關家明續稱，由於上半年本港出口保持強勢，繼續維持全年出口增長15%的預測。