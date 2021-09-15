港經濟自由度續居首 菲沙預警：評分將跌

評分未納社運國安法影響

在本年度報告中，香港的法制及財產權的單項分數為7.53分，較去年度的報告（即引用2018年數據）跌0.34分。菲沙表示，報告引用2019年數據，是次評級沒有完全反映2019年社會動盪和2020年《國安法》實施的影響。今年度報告香港評分主要下跌，主要是因為法制和財產權部分，菲沙指當他們的競爭力和營商環境報告更新，將更完整的數據納入指數後，預計香港整體評級會進一步下跌。

政府發言人表示，歡迎報告再次將香港評為全球最自由的經濟體，明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力。不過，政府批評報告對香港法治、《國安法》立法和內地干預香港事務等為不公評論，強調在一國兩制下，香港特區一直保持深受信賴的法律制度。訂立《國安法》是為了維護國家安全，這是每個國家都有的權利和責任，其構成元素、刑罰、減刑因素和犯罪的其他後果已清楚列出。