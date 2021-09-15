經濟

渣打：理財通擬「一對多」 擴大客群

【明報專訊】《跨境理財通實施細則》上周公布，渣打（2388）大灣區行政總裁林遠楝表示，該行已向監管機構提交業務申請，有信心可成為首批開業的銀行。理財通開通時，渣打只會與渣打中國合作。不過，該行大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤表示，擬採取「一對多」架構，同時與多家內地銀行開展合作以擴大客群，目前正在商討中，會在第四季公布更多細節。

須北上開戶 料不影響客戶興趣

北向通現時不能經見證方式，在港遙距開設所需銀行帳戶，林遠棟相信，由於客戶需求依然存在，因此不會影響客戶對北向通的興趣，監管機構也在尋找解法的方向，期待很快會有新消息。此外，一些客戶在渣打中國已有帳戶，因此業務已有客戶基礎。他對理財通發展看法積極，該行目標是在未來4年，大灣區的財富管理收入增長至少3倍，他們將聘請在大灣區聘請1500名員工支援區內業務。

產品方面，江碧彤表示該行在開通初期，南向通擬推出逾100隻產品，其中六成是股債混合基金，投資在亞洲、一帶一路市場，也有外匯和存款產品。該行已與基金公司簽署獨家分銷協議，並擬推出投資電動車、數碼教育、智慧城市等未來概念的基金。北向通方面，渣打則擬推出股債基金、理財產品等，並設計了投資新經濟概念，如新消費、新能源、新基建等的基金。江碧彤指年初至今，該行人民幣計價基金銷售額按年上升1倍，顯示本港對人民幣投資存在需求。

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