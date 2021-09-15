譚仔通過上市聆訊 最快下周招股

去年顧客人均消費為58.4元

據譚仔國際聆訊後更新的招股書，截至今年3月底止財年，集團純利為2.88億元，較上個財年1.91億元彈升50.8%。至於期內整體收益約17.95億元，比上個財年16.91億元增加6.2%。其中「三哥」品牌期內收入錄得9.04億元，按年升8.4%，並屬自2019年以來首次超越「譚仔」品牌；而「譚仔」上個財年錄8.9億元收入，按年增加3.9%。

在防疫措施影響下，集團每間餐廳日均顧客人數縮減至640人，每間餐廳日均收益按年跌8%至約3.74萬元，顧客人均消費按年持平為58.4元。至於可比較餐廳收益，整體餐廳減幅為9.4%；其中三哥品牌錄得5.6%跌幅，譚仔更錄得12.5%減幅。

創勝周五招股 入場費8080元

其他新股方面，內地生物製藥公司創勝集團 （6628）昨日起至本周五（17日）招股，合共發售4033萬股，當中一成為香港發售，招股價介乎15.8至16元；以每手500股計，入場費約8080.62元，集資最多64.5億元。集團預計，將於9月29日掛牌上市。據集團早前透露，是次集資所得款項的82%將用於管線候產品研發、臨牀或臨牀前試驗，以及籌備註冊備案和其他及商業化4款主打產品活動等撥資。

明報記者

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