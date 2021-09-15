建議取消副牌 現3博企或轉正牌

【明報專訊】目前澳門六大博企中，有3家是由持牌人以「轉批給」形式持牌（俗稱副牌）。今次澳門就修改《博彩法》諮詢，建議取消副牌制度，澳門經濟財政司司長李偉農對發牌數目不置可否，只謂要聆聽公眾意見。不過市場預期，這不代表當地會取消3家持副牌博企牌照，觀望或會轉成正牌處理。李偉農解釋，明文禁止副牌制度，目的是維持博彩業規模穩定性。在沒有轉批給下發行多少個賭牌，則要聽公眾意見。資料顯示，澳門原本只對銀河娛樂（0027）、永利澳門（1128）及澳博（0880）旗下公司發牌，但是3家公司最終按照批給合同第75條第一款，經許可下將牌照轉批予金沙中國（1928）、新濠國際（0200）及美高梅（2282）旗下。