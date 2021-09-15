經濟

澳門賭牌修例諮詢「加辣」增官派董事 增居民持股派息須政府批准 未回應是否針對外資

【明報專訊】澳門政府公布，就修改《博彩法》由今天起至10月29日進行公眾諮詢。根據諮詢建議，明確建議禁止賭牌副牌機制（見另文），並建議檢討發牌數量，提出要提升賭牌持有人的資本要求、提升澳門永久居民股東在博彩企業的持股，同時亦為了要求監察博彩公司履行義務，建議委派政府代表進入博企、甚至派發股息須事先獲政府批准（見表）。該等建議均為現行法律所無。業界認為，新建議未必影響到博企運作，但反映監管明顯升級。

明報記者 陳偉燊

今次諮詢被視為收緊對濠賭股的監管要求，截至昨晚10時50分，在澳門經營並於美國上市的4家賭股，包括金沙（1928）母公司拉斯維加斯金沙、永利澳門（1128）母公司永利度假村均跌逾一成，美高梅中國（2282）母公司美國美高梅，以及新濠國際（0200）旗下子公司新濠博亞股價分別跌4.6%及7.8%。

金沙永利母股價挫逾一成

對於是次諮詢建議增加澳門永久居民持股，有澳門媒體關注到否與近期中美關係緊張有關，澳門經濟財政司司長李偉農並無回應。他強調，對賭牌數目持開放態度，在新賭牌批給下是否維時20年，則要聽取公眾意見。在諮詢內建議政府委派代表進駐博企，他指，旨在對博企發揮更大監察權，保障產業發展，以及預防不利博彩業發展。

對於建議將來博彩公司在利潤分成前要獲政府許可方面，李偉農稱：「由於涉及特殊的合同、涉及大量資金、投資，因此在政府會確保博彩公司有足夠財力履約下讓博企分成，並非阻正常商業行為及合理利潤分配。」另在諮詢內，建議增加中介人對非法存款的刑責，他指出，將來不單對中介人的資格審查，博彩牌照承批人及參與人均須遵守法律，合法經營，今次修法在於完善經營。

建議增中介人對非法存款刑責

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝表示：「（諮詢建議）增加澳門人持股比例，是否衝着外資而來，各人有不同看法，但現時博企既已上市，澳門人喜歡的已可買賣博企股份參與。」在業界投牌時，當地法律亦早已言明須由澳門居民持股一成。至於對博企新增非法存款刑責，他指當地金融法律亦早已不容許並有規範。實德環球（0487）副主席馬浩文認為，是次建議明確反映讓澳門居民在新發牌機制下取得優勢，讓政府委派代表進駐博企，對實體運作不會和過往有別，但是反映監管上有所升級。

資深博彩從業員林繼光指，政府是次諮詢要求加強對中介人審批，其實業界此前已要求提高中介人入場門檻並改行公司制，甚至要求澳門居民持股不少於五成。至於將來要讓政府代表進駐博企，他估計不會派員管理，至於增加澳門人持股比例，業界已提出多年。要求博企承擔非法存款刑責，本身亦依過往案例判決而定，早已具法律基礎。

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