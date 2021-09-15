經濟

冀將內地高端住宅概念 應用港發展項目

【明報專訊】恒隆地產（0101）近年罕有在港投地，主攻內地發展高端消費商場，集團行政總裁盧韋柏認為，隨着內地居民生活水平提高，亦會在內地以「恒隆府」品牌發展服務式住宅，以及研究與國際品牌合作發展酒店，並希望將高端住宅概念應用到香港發展項目上，尋求發展機會。

盧韋柏指出，集團近年在旗下武漢、昆明、無錫及瀋陽商場項目餘下地段，以「恒隆府」品牌發展服務式住宅，涉樓面達500萬方呎。由於內地項目空間較廣，因此正與文華、君悅及康萊德等國際酒店品牌合作，計劃在上述地方開發酒店。

內地項目研與國際酒店品牌合作

盧韋柏表示，恒隆自千禧年初期在港投得浪澄灣地皮後，仍有入標競投住宅發展項目，但未能成功投得。集團計劃將高端住宅方向引進旗下香港項目，其中近期以呎價約5萬元投得的壽山村道項目，藉區內唯一眺望海景的優勢發展成高端住宅，有望明年動工興建，相信項目每呎索價有望超過10萬元。另外，牛頭角淘大工業村重建項目可望今年第四季預售，北角寫字樓項目估計在明年、後年落成。

談及恒隆近年由過往長期持淨現金，變成略有少許淨流動負債，盧韋柏解釋，公司過往累積較多資金儲備，但因應息口長期偏低，因此改為透過舉債物色回報更好的項目。

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