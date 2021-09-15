經濟

恒大北京深圳總部 遭維權投資者追債

【明報專訊】中國恒大（3333）各地爆發追債事件，集團深圳總部卓越後海中心昨日再有數十名商票持有人冒雨索賠，表明不接受什麼解決方案，只要求恒大兌付商票，引來警方介入維持秩序；另據北京消息人士向本報稱，有供應商以七折甚至更低價格出售或抵押恒大商票，惟無人敢接手，早前更有供應商在恒大北京總部堵門追債，如今已無人辦公。

恒大理財產品逾期引發的投資者維權風波繼續發酵，而恒大發行的商票早在6月已傳出到期未兌，據本報記者所見，昨日上午有數十名事主到恒大總部樓下索賠，雖然恒大職員嘗試安撫，表示集團「有誠意去進行解決方案」，但事主斥「誠意在哪裏，那麼熱的天只會忽悠（糊弄）我們」，表明只想恒大將商票兌付，還他們血汗錢。

恒大投資者：3兌付方案都不願接受

昨日駐守恒大總部的警力較前天明顯增加，直到黃昏仍有約20多名維權者未肯離開。除商票事主，亦繼續有買了恒大理財產品的投資者到場了解情况，其中一位不願具名及拍照的投資者表示，自己用了40萬元（人民幣‧下同）購買理財產品，表明對恒大三種兌付方案都不願接受，其中分期兩年半兌付的方案，他直言「都不知恒大能否撐到兩年」；至於以樓代款方案，認為如果換的是樓花，最終可能是爛尾樓，現時最希望是本息全額兌付，希望政府可出手介入，解決事件。

另本報記者走訪位於北京海淀區的恒大北京總部，整個樓層一片黑暗，無人辦公。在同棟物業公司工作的人士稱，自上次疫情爆發後，恒大北京總部已連續多日無人上班，「聽說現在是居家辦公，早前曾有人堵恒大北京公司大門要債，他們甚至就睡在門前」。有消息人士向本報證實，今年6月前後開始，恒大北京公司就頻頻有討債的供應商上門要債，「恒大給了這些供應商商票，但是供應商卻沒有辦法在銀行兌出錢來。」該消息人士稱：「現在供應商七折甚至更低價格出售這些商票都沒人敢接盤。」

明報記者

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