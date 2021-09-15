恒大套現計劃遇挫 賣樓連續兩月急跌 9月跌幅料加劇 外電：中央擬派工作組進駐

明報記者 蔡穎霖

恒大昨於公告指出，集團近月的物業合約銷售金額呈下降趨勢（見圖），由今年5月的638.6億元（人民幣‧下同）逐步跌至8月的380.8億元，持續負面新聞嚴重影響潛在購房者信心，故預期9月銷售持續大幅下降，導致銷售回款持續惡化，進一步對現金流做成巨大壓力。

恒大指「撲水」措施未有預期效果

「撲水」自救措施方面，恒大亦指未取得預期效果，包括出售恒大汽車（0708）、恒大物業（6666）等股權尚未取得重大進展；出售灣仔恒大中心也未按預期時間完成。集團承認旗下兩間子公司未能按期履行擔保責任，涉資約9.34億元，或出現交叉違約的情况。恒大強調已聘任兩家公司為集團聯席財務顧問，共同評估目前的資本架構，爭取盡快達成最優的解決方案。

彭博及後引述消息稱，內地政府擬安排聯合工作組進駐恒大，團隊包括會計師和律師事務所等，以對集團的財務狀况進行摸底調查，或對其潛在的重組作出相應準備。過往不少受財困影響的公司先後遭聯合工作組進駐，包括海航集團、中國華融等，為公司破產重整而鋪路。據彭博整理資料，恒大在2022年1月前需就境內及境外債券償還的利息金額，分別約9.42億美元（約73.38億港元）及6.68億元人民幣。

中央派員進駐 往往為破產重整鋪路

恒大困局過去幾周內愈演愈烈，據報恒大主席許家印曾請求廣東省政府給予相應的救助，惟遭拒絕。不過當地政府曾提議恒大的主要債權行成立債權人委員會，意味債權性金融機構包括資產處置在內的重要決策都需要經過債委會同意。

市場連環出現不利消息，恒大系股價應聲下挫，當中恒大汽車插近兩成半最深，全日收報3.88元。中國恒大和恒大物業均跌逾一成，幾近以近年最低位收市；恒騰網絡（0136）亦下滑一成，收報2.75元。

若散戶有意買入恒大系股份博反彈，信誠證券聯席董事張智威指風險極高，早年已有傳恒大財困，即使獲「白武士」注資，但股價仍反覆向下。隨着內地政策壓抑售樓利潤，張預期恒大的業務增長空間有限，惟集團發債票面息率高逾10厘，入不敷支而產生眼前的債務問題，形容恒大的基本面已經惡化，散戶不宜沾手。