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曼翹銀碼細 不足200呎起吸投資者單身族

【明報專訊】紅磡及土瓜灣區作為港鐵屯馬線的市區核心地段，市場普遍睇好區內發展前景，發展商紛紛「插旗」，例如恒地（0012）上周以近82億元投得土瓜灣市建局發展項目，每方呎樓面地價見1.14萬元。作為本港老牌發展商的桂洪集團，相隔19年，推出馬頭圍道單幢新盤曼翹，不足200方呎開放式戶折實約332萬元入場，是今年入場費最低的市區新盤。

明報記者 陳寶恩

攝影 楊柏賢

曼翹位於紅磡馬頭圍道68號，鄰近家維邨及紅磡街市，區內近年陸續有新樓盤落成，締造一番新景象。項目樓花期長約10個月。曼翹採用單幢式設計，大廈樓高28層（住宅樓層為5至28樓），標準戶樓層一梯只有6伙，包括3伙開放式及3伙1房單位，提供2部升降機。

樓花期10個月 單位最大334方呎

曼翹共提供130伙，戶型方面，只提供開放式及1房單位，預料適合上車人士及單身一族；包括開放式單位63伙，實用面積介乎186至194方呎；1房單位62伙，實用面積介乎232至250方呎；連平台或天台特色單位5伙，實用面積介乎188 至334方呎。面積最細的標準單位為C及D室，實用面積同為186方呎。

發展商上周四同步上載樓書、開價及開放示範單位予傳媒率先參觀。曼翹示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳，分別提供開放式戶及1房戶型的無改動交樓標準示範單位。

沒安裝煤氣 不能明火煮食

其中，開放式單位以18樓F室為設計藍本，實用面積192方呎，單位內籠呈長形格局，入門右側是浴室，牆身鋪上雲石面，感覺清新優雅。浴室內的淋浴間少有地採用木地板，以達至防滑及去水的作用。

另外，浴室亦設有窗戶、屬「明廁」，是近期小型住宅單位較少見的設計。

單位採用開放式廚房設計，提供西門子抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃、電磁爐、洗衣乾衣機等，可謂「麻雀雖小、五臟俱全」。值得注意的是，項目沒有安裝供應煤氣的氣體喉，即是各個單位內均不能明火煮食，浴室亦只配有電熱水器。設計風格方面，廚櫃用上啡木色及白色，營造強烈對比的視覺效果。至於起居室長約3.2米，闊約2.8米，空間窄小，家俬擺位需花心思。

大部分單位浴室設窗戶

至於1房單位以18樓A室為藍本，實用面積232方呎，入門左方是開放式廚房，工作枱面呈「L形」設計，收納空間較多。睡房間隔方正實用，有助家俬擺位；亦設有大窗戶，增強單位採光度。單位採用套廁設計，浴室同樣設有窗戶。

值得留意的是，曼翹不設提供車位，駕車人士不能直接在屋苑內泊車，需要另覓就近的停車場停泊。

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