市建局鴻福街項目招意向 可建逾44萬呎 最高估值58億

須按設計要求作小區發展

市建局昨公布，上述鴻福街/銀漢街項目即日起招收意向書，並9月28日截止。項目佔地約4.93萬方呎，可建樓面443,788方呎。市建局稱，成功取得項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達至整個小區的重整及規劃更完整及一體化。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文估計，項目每方呎樓面地價約1.1萬至1.3萬元，項目估值即約48.8億至57.69億元。他預計逾20個發展商入意向書，但投資額相對較大，估計只有約10個發展商會正式入標，亦以本地中大型發展商為主，並估計住宅部分落成後實呎約2.5萬元起。

他補充，未來市建局會以「小區」形式發展為主，市區大部分舊樓物業樓齡高及質素差，相信未來市建局將加快舊區重建及復蘇進度，尤其油麻地、旺角及土瓜灣等舊區，料這類型的「小區」形式發展項目將會愈來愈多。

恒地萬安街今強拍 底價2.7億

另方面，恒地近年積極發展大角嘴「利奧坊王國」，由該公司持有的大部分業權的大角嘴萬安街24至30號，將於今日進行強拍，底價2.7億元。項目佔地約3206方呎，現為兩幢於1958年落成的6層高樓宇。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，大角嘴有不少舊樓可透過強拍重建釋出市區土地資源，隨着西九龍交通基建逐步完善，區內近年亦不乏重建住宅項目，頗受市場歡迎。