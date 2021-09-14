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曼翹盡推67伙餘貨 折實均呎2.5萬

【明報專訊】9月上旬新盤成交暢旺，近日收票反應理想、桂洪旗下樓花期長約10個月的紅磡曼翹，以折實均呎24,819元加推3號價單、盡推項目餘下67伙，個別單位提價約7%。曼翹全盤130伙已經開價，以過去4日累收近3400票計，超額認購約25倍。

個別單位加價7% 最快本周末賣

桂洪董事凌俊偉表示，曼翹新加推的67伙，實用面積介乎186至334方呎，維持最高18%折扣，折實價435.6萬至908.2萬元、折實實呎2.28萬至2.8萬元、整批折實均呎24,819元，價單定價總市值約4.4億元，最快本周末首輪銷售。

負責項目銷售的仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，是次曼翹加推單位，撇除景觀樓層因素，加幅約2%。若對比新舊價單，昨新推的實用面積232方呎的13樓A室，定價675.4萬元，實呎29,112元，1號價單面積相同的12樓A室，定價627.7萬元、實呎27,056元，呎價高7.6%，撇除樓層因素實質提價近7%。

至於恒地（0012）港島東筲箕灣道1號THE HOLBORN，市場消息指過去3日累收逾600票，以首張價單88伙計，超額5.8倍。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝透露，短期內將加推單位應市及落實銷售安排，最快本周末首輪推售。

HOLBORN 3日收逾600票 快加推

綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交錄約1190宗，當中嘉里（0683）已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，最新透過招標以8151萬元（連車位），售出實用面積1760方呎第1座3樓A室3房戶、實呎46,313元，為緹山9月首宗一手成交，買家成交期360日，但可提前入住。另恒地牽頭、已屆現樓的馬鞍山迎海，亦透過招標售出迎海1期第2座37、38樓B室，屬複式特色戶，成交價5503.8萬元，實用面積2709方呎連平台、實呎20,317元，為迎海1期今年首宗一手成交。

恒地同系元朗尚悅‧嶺，最新亦以763.488萬元、實呎20,635元售出第1座28樓C室，實用面積370方呎2房連天台特色戶；據成交紀錄冊顯示，單位曾先後兩次遭買家撻訂（原於8月7日、8月29日售出，但相關買家均撻訂離場）；換言之，今次是單位第三次以相同價錢售出。

相關字詞﹕迎海 尚悅‧嶺 緹山 桂洪 曼翹

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