經濟

香港地產

7組客爭購天寰 兩房價撲千萬

【明報專訊】屯馬線通車效應，除帶動啟德新盤THE HENLEY系列的銷情，二手交投亦見活躍。中原分行經理施蒂文表示，區內半新盤天寰天海匯3座低層E室、實用面積432方呎2房戶，獲7組準買家排隊睇樓，終以998萬元成交、實呎2.31萬元。原業主最初開價990萬元，獲7組準買家排隊睇樓，其後提價8萬元、於放盤不足24小時獲承接；原業主2017年以736萬元一手買入，帳面賺262萬元或36%。

凱帆軒975萬沽 SARS貨升值4.6倍

此外，有2003年SARS期間入市的業主沽貨勁賺離場。中原高級資深分區營業經理鄭永馨透露，奧運站凱帆軒3座高層G室新近易手，實用面積432方呎2房戶，擁內園景及海景，以975萬元成交、實呎2.25萬元；原業主2003年以174.2萬元購入，帳面賺800.8萬元，單位期內升值4.6倍。

郭鶴年女婿3050萬購中環42年舊樓

另土地註冊處顯示，樓齡42年、位於中環亞畢諾道的亞畢諾大廈低層兩間B室，實用面積共1078方呎，上月以3050萬元售出、實呎2.82萬元，售價及呎價均創該廈新高，登記買家為吳繼霖（GAW BRYAN PALLOP），中英文名字均與「大馬糖王」郭鶴年女婿、「公仔麵大王」周文軒外孫、嘉里（0683）執行董事名字相同，料為同一人。原業主2007年以1380萬元連雙單位及一個車位購入，暫時土地註冊處只登記兩個單位成交，未計車位價值，持貨14年，帳面獲利1670萬元或1.2倍。

相關字詞﹕天寰 亞畢諾大廈 凱帆軒

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