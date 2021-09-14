7組客爭購天寰 兩房價撲千萬

凱帆軒975萬沽 SARS貨升值4.6倍

此外，有2003年SARS期間入市的業主沽貨勁賺離場。中原高級資深分區營業經理鄭永馨透露，奧運站凱帆軒3座高層G室新近易手，實用面積432方呎2房戶，擁內園景及海景，以975萬元成交、實呎2.25萬元；原業主2003年以174.2萬元購入，帳面賺800.8萬元，單位期內升值4.6倍。

郭鶴年女婿3050萬購中環42年舊樓

另土地註冊處顯示，樓齡42年、位於中環亞畢諾道的亞畢諾大廈低層兩間B室，實用面積共1078方呎，上月以3050萬元售出、實呎2.82萬元，售價及呎價均創該廈新高，登記買家為吳繼霖（GAW BRYAN PALLOP），中英文名字均與「大馬糖王」郭鶴年女婿、「公仔麵大王」周文軒外孫、嘉里（0683）執行董事名字相同，料為同一人。原業主2007年以1380萬元連雙單位及一個車位購入，暫時土地註冊處只登記兩個單位成交，未計車位價值，持貨14年，帳面獲利1670萬元或1.2倍。