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LP6首宗二手 3年額印鬆綁升三成 康城樓價急升 MALIBU一房月內兩破頂

【明報專訊】樓市破頂後，各區交投轉趨慢熱，上月二手交投按月下跌三成的將軍澳，雖然交投量仍未全面回升，但本月不足兩周已錄逾百宗二手成交。當中，有多個新晉屋苑落成的日出康城受市場追捧，本月至今錄得約17宗成交，其中今年初入伙的LP6，最新錄得首宗二手額印鬆綁成交，1伙2房單位最新以920萬元易手，一手業主持貨3年，額印鬆綁後沽貨，帳面獲利逾三成離場。

明報記者 陳寶恩

綜合市場數據，將軍澳區二手市場，由本月至昨日，即不足兩周錄約104宗二手成交，佔上月全月296宗二手成交35%。其中日出康城本月截至昨日則錄約17宗二手成交，比起上月全月45宗約佔37%。

美聯高級分區營業經理林振聲表示，日出康城LP6第2座中層G室，實用面積500方呎，2房間隔，望園景。單位業主原於本月初以950萬元放盤，最新以920萬元將單位易手，不足半個月累減30萬元或3%，實呎18,400元。原業主2018年9月以702萬元向發展商一手購入，剛滿3年額印鬆綁即沽貨，帳面獲利218萬元或31%，買家為外區上車客。

MALIBU 1房820萬沽

此外，美聯高級分區營業經理林浩德表示，同區新晉屋苑MALIBU，新近錄得3A座高層D室成交，單位實用面積369方呎、1房間隔，享海景，獲用家斥資820萬元承接，實呎22,222元，是屋苑同類戶型於一個月再創新高成交價、呎價紀錄。原業主2018年3月以613.6萬元一手購入，持貨約3年半，帳面獲利206.4萬元或約34%。

資料顯示，屋苑同座另一個同類單位，上月以815萬元易手，實呎約22,027元，當時創屋苑1房單位新高紀錄，是次新紀錄較舊紀錄推高5萬元或不足1%。

晉海1房736萬沽 4年帳升四成

至於日出康城晉海亦錄1房業主持貨4年勁賺離場個案。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，晉海2A座中層F室，實用面積340方呎，1房間隔，採開放式廚房，最新以736萬元成交，實呎21,647元。原業主2017年10月以511萬元購入，持貨快將4年，帳面獲利225萬元或44%。

施俊嶸料年底前樓價再升2%

中原地產昨舉行新聞發布會，會上公布中原經紀人指數（CSI），將推展至工商舖界別，以及新增租金的數據資料。中原集團行政總裁施俊嶸表示，年初原本預計今年全年樓價升幅約5%，不過下半年樓價升幅加快，至今已有8%。施俊嶸認為，今年餘下時間二手樓價仍有約1%至2%升幅，預期全年樓價升幅約10%。

相關字詞﹕晉海 日出康城 將軍澳 二手

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