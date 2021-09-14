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薛偉傑：格力購銀隆 董明珠執意造車惹爭議

【明報專訊】8月31日，格力電器發公告稱，已通過司法拍賣公開競拍方式，獲得珠海電動車企業銀隆新能源的30.47%股份，成交價為18.28億元（人民幣，下同）。此外，董明珠亦將個人持有的17.46%銀隆股權對應的表決權委託予格力行使。

交易完成後，格力將成為銀隆的控股股東。消息公布後惹來不少批評和爭議，因為銀隆在新能源車企當中被評價技術平平，近年更不斷爆出負面新聞。

其實，早在2016年8月，董明珠就曾提出作價130億元收購銀隆全部股權計劃。但很多中小股東強烈反對，認為這樣佈局造車的步伐「邁得太大」。結果，收購案被股東大會否決，董明珠曾因此氣憤地批評格力的股東「鼠目寸光，只看眼前三分地」。

年前曾在股東大會上遭否決

其後，董明珠以個人名義出價10億元買入銀隆的7.46%股份，之後還持續加注。到2016年12月15日，董明珠在銀隆持股增至17.46%，成為僅次於創辦人魏銀倉的第二大股東。

在董明珠入股後，銀隆開始到處跑馬圈地，在天津、蘭州、南京、洛陽、攀枝花、成都等地籌備建設其新能源產業基地或產業園，規劃總投資超過660億元。至2017年底，一些原格力系的管理層開始進駐銀隆。但雙方的蜜月期未過，已風雲突變。

2018年初，銀隆被爆出拖欠供應商貨款超過10億元。同年5月，上市輔導終止，其河北武安工廠亦大幅減產。同年6月初，銀隆宣布裁員44%，達8000人，僅相隔一個月，銀隆的南京產業園和業主發生糾紛，被江蘇省高級人民法院查封。翌年4月，銀隆發表聲明，指前總裁孫國華等6名高管因為涉嫌侵佔公司利益超過14億元而被刑拘。其後，身在美國的創辦人魏銀倉，亦被國際刑警通緝。

業績方面，銀隆在2018年營業額為98.9億元，盈利1.53億元，之後即江河日下。2019年的營業額大跌至50.1億元，盈利只有600萬元。2020年的營業額再跌至43.3億元，更出現6.9億元虧損。

銀隆被指技術平平爛攤子多

今年1月至7月，銀隆的營業額只有10.58億元，虧蝕擴大至7.63億元。截至今年7月底止，其總資產為281億元，總負債227億元。

不過，格力辯稱，這次收購是積極回應國家的「雙碳」目標、落實「立足家電行業，穩步拓展多元化新興業務」的重要舉措；銀隆是綜合性的新能源產業集團，在電動商用車方面具有優勢，並擁有鈦酸鋰電池技術及實際產能。

然而，有行內人士認為，在內地的新能源商用車市場（如旅遊巴等），銀隆以往算是主要供應商之一。但在新能源乘用車方面卻毫無位置，其鈦酸鋰電池亦非主流或者有優勢。

2019年中，銀隆曾推出新能源MPV「艾菲」，號稱續航力達450公里，支援2小時快速充電，售價高達43萬元。但不少人質疑，「艾菲」和豐田早在2009年推出的MPV「埃爾法」有9成相似，其續航力也有誇大之嫌。根據乘聯會數據，「艾菲」在2019年只賣出2708輛。

收購決定繞過股東大會

業界人士認為，銀隆不論技術、供應鏈還是品牌形象都不算強，近幾年更經營不善，債台高築。格力電器通過它來進軍造車行業，將面臨極大風險。格力以往也曾經嘗試進軍智能手機和醫療設備領域，但卻談不上什麼成績。

銀隆目前顯然屬於「爛攤子」。而董明珠作為格力董事長，主導公司收購自己持有股份的非優質公司，有可能涉及利益衝突，更有侵害上市公司權益之嫌。

據悉，格力在決定參與銀隆股權拍賣前，曾在8月30日召開董事會，在董明珠迴避的情况下，以6票全票表決通過。但有市場人士質疑，格力管理層今次是以構成關聯交易但不構成重大資產重組為藉口，繞過股東大會，改由董事會表決通過。

記得雷軍和董明珠曾在2013年立下10億元賭約，比併小米（1810）和格力電器兩者的2018年營業額。結果，格力電器以2000億元贏了小米的1749億。但董明珠沒有收雷軍的10億元，雙方約定再賭下一個5年。

比併對手小米 大規模投資電動車

今年3月，小米宣布進軍電動車行業，計劃投資100億美元。今次格力決定收購銀隆，又是否為了和小米看齊，抑或是為了比併2023年的營業額？如果真的如此，董明珠的做事方式實在令人不敢恭維。雖然董明珠曾為格力立下汗馬功勞，但格力畢竟不是她的個人企業，她的持股十分有限（可能還不到1%）。

事實上，在2016年，董明珠曾認為銀隆價值達到130億元。但現在格力以18.28億元購入其30.47%股份計算，價值只是60億元。那到底是誰人「鼠目寸光」？

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕小米 新能源汽車 銀隆新能源 董明珠 格力

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