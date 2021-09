曾國平：薩爾瓦多總統說要用虛幣 就用虛幣

【明報專訊】神說:「要有光,就有了光。」聖經中這句話,人人聽過,常用的英文翻譯是Let there be light: and there was light,其中let there be 3字,不容易譯成中文。譯成「要」字,跟「讓其成為事實」的意思有一點偏差,欠缺無中生有的奇妙。這3個英文字,拉丁文翻譯只是簡單一個字fiat。