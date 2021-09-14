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劉宇亮 股宇有云

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劉宇亮：產品需求勢增 康基醫療看俏

【明報專訊】據中國今年中公布的第七次人口普查數據，發現44.3%城市已達深度老齡化，即表示國家65歲或以上人口比例達到14%。為解決人口老化問題，8月中全國人大常委會表決三孩政策和配套措施予通過法律予以明確。內地老齡化和三孩配套政策的實施，醫療器械需求定會加速，產業升級和板塊成長確定性高，值得被長期看好。

半年純利增147% 股價短線看14元

板塊當中可留意康基醫療（9997），公司是中國微創外科手術市場最大的內地手術設備、器械及配件平台，在8月下旬公布中期業績穩健，期內收入實現增長49.6%，股東應佔溢利1.99億元人民幣，按年升146.91%，去年同期純利為8074.2萬元人民幣。

業績好主要原因是內地疫情得到遏制後，手術量顯著回升，導致產品需求增加；加上產品組合在終端市場的滲透；和新產品的銷售貢獻。收入增長已恢復到疫情前的水平，內地銷售收入按年增長52.1%，出口銷售收入按年增長21.5%。

研發方面，新項目中包括4K超高清熒光攝像系統及4K腹腔鏡等，已提交進行產品檢測。另外，在杭州蕭山的研發中心已於2021年上半年投入使用，預期會加大投入開發先進技術和產品，為長遠發展注入動力。

市場對帶量採購的負面影響有擔憂，但目前尚無康基醫療的產品參與國家級集採。而地區性的集採，康基的即棄管套刺穿器則在4月山東省納入了集採 ，反而令上半年在該省的銷售額取得了按年超過80%的增長。

股價方面，在10元已找到支持，公司基本面良好，未來業務前景亦符合國家發展所需，短線可於10至14元作區間操作，中線可看上17元。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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