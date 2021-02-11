韓整頓虛擬貨幣 損失料逾200億

沃爾瑪否認接納萊特幣支付 虛幣下挫

行業數據顯示，比特幣以外的虛擬貨幣，約佔韓國虛擬貨幣交易的90%，反映韓國市場的高度投機性。為加強對虛擬貨幣交易的規管，韓國金融委員會要求外國和本土虛擬貨幣交易所註冊為合法交易平台，並建議那些不符合監管條件的交易平台，在本周五（17日）前通知客戶可能結束經營。

韓虛幣須與銀行合作 實名開戶

業內人士及監管官員估計，韓國60家虛擬貨幣交易平台當中，近40家將要關閉。若要獲得合法交易平台的許可，韓國虛擬貨幣交易所必須與當地銀行合作，開設實名銀行客戶的帳戶。由於擔心洗錢和其他金融犯罪，當地銀行對此持抗拒態度。全球最大虛擬貨幣交易所幣安（Binance）上月暫停其韓圜的虛幣交易服務，以遵守當地法規。

不過業界人士指出，監管機構可能未有預期，當小型虛擬貨幣交易所結束經營的限期臨近，可能會出現類似於銀行擠提的情况，投資者可能無法兌現僅在小型交易所上市的「山寨幣」，令投資者蒙受損失。

（綜合報道）

[國際金融]