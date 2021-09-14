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Epic不滿裁決 要求重審蘋果反壟斷案

【明報專訊】熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games，就美國法官羅杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）對蘋果（美：AAPL）反壟斷訴訟的裁決，向美國第九巡迴上訴法院提出上訴，要求重新審理。羅杰斯雖禁止蘋果強制要求軟件開發商必須使用蘋果的支付系統，容許開發商引導消費者透過第三方支付平台付費，避免被蘋果抽佣15%至30%，但同時駁回Epic有關蘋果涉及壟斷的指控，且沒有裁定蘋果必須讓《要塞英雄》重新在App Store上架，又或恢復Epic的蘋果開發者帳號。

Epic提出10項指控輸了9項

Epic亦不滿法官下令其因違反App Store規定而要向蘋果支付至少400萬美元（約3120萬港元），金額相當於《要塞英雄》iOS版本的用戶，由去年8月至10月迄今繞過App Store，向Epic支付的1200萬美元的30%金額，另加上去年11月迄今，用戶繞過App Store向Epic支付的款項的三成。根據上周五的裁決，‌Epic‌針對蘋果提出的10項指控，蘋果贏了9項。

羅杰斯在裁決中指出，雖然App Store在手遊市場的市佔率超過55%，且擁有極高的利潤率，但不足以證明其涉及壟斷行為。羅杰斯稱，證據確實表明，蘋果憑藉其可觀的市場份額，已接近壟斷力量的邊緣，不過Epic仍未能證明蘋果違反壟斷法。一些法律觀察家認為，法官所用的字眼是對蘋果的警告。

（綜合報道）

[國際金融]

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