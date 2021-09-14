經濟

新濠終止日本橫濱度假村項目

【明報專訊】新濠國際（0200）旗下新濠博亞娛樂（美：MLCO）昨宣布，將終止參與日本橫濱市的綜合度假村開發項目，主席兼行政總裁何猷龍表示，將關閉橫濱辦事處，同時保留在東京的辦事處，強調會繼續探索在日本其他地區的發展機會，堅信日本的長遠潛力。新濠國際全日跌5.5%，收報11.46元；新濠博亞娛樂開盤初段跌逾2％，報12.7美元。

橫濱新市長反對賭場度假村項目

日本橫濱在上月舉行市長選舉，現任市長林文子連任失敗，由反對建設賭場度假村的山中竹春勝出。何猷龍稱新市長在競選時提出反綜合度假村的綱領，為新濠與合作伙伴共同開發綜合度假村畫上句號。在感到失望的同時，何猷龍對項目所涉及的團體和伙伴等表示感謝。

何猷龍：繼續探索日本發展機會

新濠博亞娛樂一直看好日本市場，何猷龍在2019年初曾表示，將投資1萬億日圓（約706.5億港元）於大阪市人工島「夢洲」項目，更稱若得到綜合度假村的開發經營許可，自己、執行管理團隊及公司總部也會搬到日本。

不過公司在2019年9月突然轉軑棄大阪押注橫濱，宣布取消大阪市的概念徵集招募，以及推行「橫濱優先」政策，集中其所有資源爭取拿下橫濱市的綜合度假村（IR）牌照。根據橫濱市今年1月公布的相關資料，當地市政府目標在位於橫濱、佔地43公頃的「山下碼頭」打造世界級標準的綜合度假村。

相關字詞﹕橫濱市 日本 新濠博亞娛樂 新濠國際

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