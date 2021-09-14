匯豐中銀搶先申請跨境理財通 最快10月有產品服務出台

明報記者 歐陽偉昉

北向理財通最終未如業界所願，客戶不能見證開戶須親身北上。目前中銀是目前本港唯一可通過見證開戶流程，開設內地帳戶，截至上半年累計14萬個帳戶，但陳文表示，上述帳戶是否可作為理財通投資戶口，有待監管當局進一步確定，而他有信心中銀能成為首批可用於北向通投資的見證開戶試點銀行。

中銀：冀成首批北向通見證開戶試點銀行

財庫局局長許正宇昨日表示，目前內地居民可見證開立香港銀行戶口，要讓港人不須到內地親身開戶，下一步要視乎如何在現有的基礎上，循序漸進地推進。

產品方面，周國昌表示，初期中銀在南向通將推約100隻低至中風險的產品，其中八成是基金，其他是零售債券和外幣存款產品，北向通則包括公募基金和理財產品，他指中風險或以下產品回報可達4至5厘，較本港銀行和保險產品提供的2至3厘為高，相信北向通可吸引本港客戶。

渣打：料理財通最終以內地淨流出資金為主

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，理財通是中國開放資本帳的重要一步，因為是內地首個允許零售投資者可常規地作跨境投資的計劃。資金流動在開通初期會相對平衡，預料最終會以內地淨流出資金為主。

她亦預期，理財通將在未來數年大幅擴展，由初期只有低至中風險產品擴至全面的理財產品，合資格投資者由大灣區居民擴至全國，投資額度或在5至10年內取消。

劉潔預計北向通產品需求表現理想，截至今年上半年，合乎北向通資格的產品總值約為21.88萬億元人民幣（見圖），佔內地理財產品的45%。

劉潔表示，因為內地貨幣市場基金的隔夜回報為2至3厘，好過港元和美元的零水平，產品選擇範圍亦相當大。目前本港規模約5370億元人民幣資金池中，約有三成是散戶持有，有機會被吸引到內地。

南向通方面，劉潔指風險評級較高，投資在國際市場基金的潛在回報較高，可吸引內地投資者，但零售債券和離岸定期的需求有限。雖然香港不少基金並非在本地註冊，或影響內地客投資，不過截至今年6月的一年內，本港新增57隻基金，她認為內地投資者對南向通產品有興趣，分散他們的投資配置。