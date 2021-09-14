經濟

涉審批新股利益衝突 妻指楊金隆不理戶口資金來源

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆涉收受上市顧問林楚華利益、未有申報利益衝突一案續審，其中楊金隆妻子郝媛媛昨日接受辯方盤問時解釋，林楚華曾存入100萬元到她和楊的聯名户口，是希望透過她認購擬上市新股旗下陸金所股份，最後因市况問題而暫停，之後已向林退回款項。她強調，聯名戶原用於與楊金隆家用「夾份」用途，讓林楚華存入款項只為區別處理投資，並指楊並不理會戶口內的資金來源。

稱林楚華曾存百萬至聯名戶口 與楊無關

郝媛媛表示她和林楚華不時就投資交流，其中林楚華在2019時，曾向她提到他自己的股票投資「損手」，反而由她推介的多項基金投資取得成績。對於區域法院法官林嘉欣問及，為何要求林楚華將用於認購陸金所的100萬元存入她和楊金隆的聯名戶口，她指主要是以便於區別處理投資，並指林楚華存入她戶口的815萬元及聯名戶口的100萬元，與楊金隆無關，自己亦無利益，並非賄賂。

至於林官問及，既然郝媛媛指稱聯名戶是用於夾家用，她和楊為何並非定時存款，郝媛媛指戶口原本確是夾份供維持家用所需，楊更曾多次催促她向聯名戶存入資金，她後來甚至要將前男友送贈的首飾出售套現50萬元存入戶口。她稱不想楊再追問，直指對方只顧催促存款，卻不會理會錢從何來，又形容婚姻關係「有好日子、壞日子」，語氣一度略帶哽咽。

楊戶口透支 「與清償買車信用卡貸款有關」

關於家庭財政，郝媛媛指，因在涉案前家中擬購買私家車及預定馬爾代夫旅行，以致個別月份開支較大。當她在庭上看到楊的戶口月結單，得知楊的戶口透支，並見到從兩人聯名戶口匯出23.7萬元，她指與較早前清償買車信用卡貸款有關。至於兩人聯名的投資物業，向來以所收租金支付按揭，至於楊金隆從聯名戶口轉帳4萬元至按揭戶口，她謂由於金額不大並不為意。另她亦有安排以代持股份形式，參與科網股如快手（1024）等投資，更找來與她友好的投資者丈夫戶口代持，認為做法普遍。

相關字詞﹕快手 陸金所 港交所 林嘉欣 郝媛媛 楊金隆

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