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諾威健康暫停在港上市計劃

【明報專訊】美國私募基金TPG為主要股東的生物科技公司諾威健康（Novotech Health）早前已通過港交所（0388）上市聆訊，然而據彭博社報道，公司基於市况波動，暫停在港上市計劃，並在短期內尋求在私募市場融資的機會，惟仍會持續評估赴港上市的可能。

稱短期內尋私募市場融資機會

公司非執行董事兼主席Anand Kumaresh Tharmaratnam表示，暫停新股上市是由於亞洲公開市場最近的波動，以及私人市場方案更吸引和確定，相信私募市場融資將使公司加快增長和增加投資機會。該公司本擬集資約7億美元，上周一（6日）開始評估投資者對新股上市的需求，現時則主要探索私人市場融資及債務重組的可能。

此外，介入呼吸病學的醫療器械公司堃博醫療（2216）昨首日招股，合共發售8935.5萬股，當中90%國際配售，10%香港發售，每股發售價介乎17.2至18.7元，每手500股，入場費約9444.22元，預料最多集資16.7億元。

堃博醫療昨首日招股 暫超購3.2倍

堃博醫療招股期至本周四（16日），將於本月24日掛牌上市，聯席保薦人為高盛及海通國際。綜合券商數據，共計借出約7.02億元孖展，該股公開發售集資額1.67億，僅計券商孖展，暫超額認購約3.2倍。大型券商中，富途借出3.29億元，輝立借出1.1億元，方德借出8000萬元，華盛及耀才借出5000萬元。

據招股文件顯示，堃博醫療預計將獲得的所得款項淨額約為14.9億元，其中約一半用於核心產品的研發，18.5%分配予導航產品及其他候選產品，9.2%用於擴大廠房生產線，13.2%用於潛在收購，其餘則作營運資金及其他一般公司用途。

[新股]

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