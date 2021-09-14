經濟

螞蟻傳「拆骨」 支付寶須單獨剝離

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團備受內地監管部門關注，昨天再傳新消息。英國《金融時報》引述消息報道，中央擬分拆螞蟻旗下的支付寶，且為這隻「金蛋」單獨創建一個App，更形容此舉動是集團「迄今最明顯的重組」。螞蟻暫未有回應。

或與國企合營掌個人信用評分事務

本月初路透社已報道，螞蟻擬與國企浙江省旅遊投資集團成立合資公司，控制螞蟻旗下個人信用評分業務，雙方各佔35%股權，其餘股權亦主要由國企參股。《金融時報》昨日亦指出，政府認為內地科網企業的壟斷力量是來自公司對數據的控制，故希望結束此情况。消息人士續稱，當地政府推動國企成為螞蟻的新合作伙伴，變相助集團一臂之力。

報道引述一名接近螞蟻的人士表示，上述新公司暫時將由馬雲團隊營運，不過螞蟻的高管仍然擔心自己未來或會失去控制權。不過據一名人民銀行前官員表示，鑑於螞蟻和浙江省政府之間的信任，相信集團在新公司的運作方式上，將擁有很大的發言權，惟強調關鍵決策還是要聽取黨的意見。

今年4月，人行等金融部門聯合約談螞蟻，勒令集團斷開支付寶及「花唄」和「借唄」等其他金融產品的不當連接；螞蟻亦承諾申設金控公司。「重慶螞蟻消費金融有限公司」今年6月符合條件獲批開業，同時引入外來股東，包括南洋商業銀行、國泰世華銀行、寧德時代（深：300750）等。

相關字詞﹕馬雲 金融時報 螞蟻集團

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