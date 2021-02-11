科技股再領跌 恒指挫392點

鋁價創13年新高 資源股逆市做好

資源股急升，鋁價創13年來新高，中鋁（2600）升逾8%，連帶其他資源股逆市做好，洛鉬（3993）升逾7%，江西銅（0358）升近6%，鞍鋼（0347）升逾4%。三桶油全升，中石油（0857）逆市升5%，中石化（0386）及中海油（0883）俱升逾2%。

恒指收市跌392點或1.5%，報25,813點，國指昨收報9238點，跌1.6%；科指報6595點，跌2.3%。主板成交金額1503億元。

金沙銀娛成跌幅最大藍籌

美團（3690）上周遭非執董兼紅杉資本創始管理合伙人沈南鵬減持，套現共逾4.2億元，股價昨跌逾4%。濠賭股普遍向下，金沙中國（1928）及銀娛（0027）均跌逾5%，雙雙成為跌幅最大藍籌股。SOHO中國（0410）賣盤黑石告吹，昨曾急插四成，收市報2.29元，跌34.6%。電子煙股再重挫，思摩爾（6969）跌15.3%。北水南下昨合計淨流出逾16.6億元，終止連續5日流入。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為內地監管風暴仍會持續，但預期不會再大幅向其他行業擴展，騰訊上月曾低見412元，市場當時有非理性及過度的反應，目前股價已比當時反彈，相信即使再有監管消息傳出，都能企於上月低位之上水平。他認為，恒指若短線企穩25,800點，後市走勢或可樂觀。

新加坡銀行發表報告，認為中國股票的風險回報似乎基本平衡，更具吸引力的估值抵消了變種新冠病毒帶來的經濟挑戰和持續監管的不確定因素。