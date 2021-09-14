佛山南海傳停批恒大項目銀行按揭申請

【明報專訊】中國恒大（3333）財困傳聞愈演愈烈，集團昨晚發澄清聲明，指網上有傳言指恒大破產重組言論「完全失實」。不過情况似乎仍未受控，據內媒報道，佛山市南海住建局昨日宣布，即日起暫停受理恒大地產項目公司在南海區多個不動產抵押登記業務，意味買入恒大在南海的物業，將暫時無法申請銀行按揭。
據指南海住建局發出的函件中，涉及暫停抵押登記業務的恒大項目包括恒大曦苑（恒大悅府）、恒大禦湖灣花苑（恒大禦湖城）、金名都、金碧海岸花苑（恒大御景半島）、恒大金碧灣（恒大御景灣）、長信帝景峰豪園（恒大御景）、歐浦指日美景花苑（恒山恒大城）、歐浦城市花園，以及恒大怡濱花苑（恒大濱江禦府）。
恒大聲明則稱，公司目前確實遇到前所未有的困難，但堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。
惠譽降富力評級展望至「負面」
恒大危機造成的恐慌甚至開始有蔓延迹象，評級機構惠譽將另一大型內房富力地產（2777）及其子公司富力地產（香港）給予長期外幣發行人違約評級「B+」，同時將評級展望由「穩定」下調至「負面」。富力多隻債券價格近期顯著下跌。
惠譽指出，「負面」展望反映未來12個月持續存在再融資需求之際，富力地產融資渠道有限。鑑於總可售資源達7820億元人民幣、上半年合同銷售額保持強勁，該公司擁有一些選項來解決這些即將到來的到期債務。