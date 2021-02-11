經濟

恒大3方案兌付理財產品 提物業抵償 取現金須分期逾兩年 高管：難一下子拿出400億

【明報專訊】中國恒大（3333）危機升級，集團同系恒大財富爆出到期理財產品無法兌付，當中不少投資者更是公司員工，昨日再有員工及客戶到集團深圳後海總部維權，據內媒報道，恒大財富昨日宣布提供3個兌付方案，包括分期兩年半以現金兌付、以商舖寫字樓等資產兌付，以及抵消購房「尾數」，投資者可擇一或任意組合方案兌付。據指恒大財富董事總經理杜亮昨日向維權人士承認，他已提早在5月31日贖回個人在恒大財富的理財產品，但強調當時恒大仍未出現危機，並提到恒大很難一下子拿出400億元（人民幣，下同）兌付到期理財產品。

明報記者 陳偉燊

據財聯社報道，恒大財富向金融產品持有人拋出的三大方案（見表），現金兌付方案只針對到期的理財產品，未到期的將不能選擇現金兌付，投資者在產品到期日可先取回10%款項，其後每3個月兌付10％款項，換言之約需時兩年半才可全數退款。

上百人湧總部維權 恒大召保安築人鏈

至於其餘兩個選項，都涵蓋到期及未到期理財產品，其中實物資產方案中，投資者可選擇以住宅、公寓、寫字樓、商舖及車位作實物兌付，金額將以銷售價折讓28%及52%計算，若所得實物價值多於理財產品價需補足差價。

抵消購房尾數 只限9月12日前購入

至於抵消購房「尾數」方案，則只限於9月12日凌晨前已購入的恒大住宅，可以原先認購理財產品款項，用於部分或全數抵扣購房價尾數。此外，所有理財產品到期後將不再計息。

據「BBC News」中文網報道稱，恒大深圳後海的總部被上百名投資者湧入大廳，要求償還貸款和兌現金融產品，恒大昨午更召來60多名保安在大樓的主要入口前築成人鏈應付抗議者。本報記者昨晚到達恒大總部時已不見維權人群，惟外圍仍有不少公安駐守，總部毗鄰的地鐵出口亦已暫時封鎖。

高管認危機前已兌付所持產品

此前有傳言指，包括恒大主席許家印太太丁玉梅在內，另有多名恒大財富高管在危機前已提早兌付所持理財產品，其中杜亮提前兌付規模達1000萬元。

周日晚，據新浪財經報道，杜亮在總部與投資者會面時承認，已在5月底時贖回所持理財產品，但強調是發生在恒大危機爆發前，且並未披露提前兌付金額。

杜亮又表示，公司難以一下子拿出400億元兌付所有理財產品，若依其兌付方案，包括該公司員工在內的理財產品投資者，或在公司「缺水」下，要選擇由持有理財產品變成持有「磚頭」的業主。

相關字詞﹕杜亮 恒大

上 / 下一篇新聞

佛山南海傳停批恒大項目銀行按揭申請
佛山南海傳停批恒大項目銀行按揭申請
科技股再領跌 恒指挫392點
科技股再領跌 恒指挫392點
螞蟻傳「拆骨」 支付寶須單獨剝離
螞蟻傳「拆骨」 支付寶須單獨剝離
諾威健康暫停在港上市計劃
諾威健康暫停在港上市計劃
涉審批新股利益衝突 妻指楊金隆不理戶口資金來源
涉審批新股利益衝突 妻指楊金隆不理戶口資金來源
匯豐中銀搶先申請跨境理財通 最快10月有產品服務出台
匯豐中銀搶先申請跨境理財通 最快10月有產品服務出台
證券業協會：盼券商可參與跨境理財通
證券業協會：盼券商可參與跨境理財通
新濠終止日本橫濱度假村項目
新濠終止日本橫濱度假村項目
醫思健康「挖角」冠君王家琦 任首席投資總監
醫思健康「挖角」冠君王家琦 任首席投資總監
鋁價創13年新高 幾內亞政變加劇原材料短缺
鋁價創13年新高 幾內亞政變加劇原材料短缺
Epic不滿裁決 要求重審蘋果反壟斷案
Epic不滿裁決 要求重審蘋果反壟斷案
韓整頓虛擬貨幣 損失料逾200億
韓整頓虛擬貨幣 損失料逾200億
張兆聰：氫概念回勇 旭陽候低吸博突破
張兆聰：氫概念回勇 旭陽候低吸博突破
劉宇亮：產品需求勢增 康基醫療看俏
劉宇亮：產品需求勢增 康基醫療看俏
曾國平：薩爾瓦多總統說要用虛幣 就用虛幣
曾國平：薩爾瓦多總統說要用虛幣 就用虛幣
薛偉傑：格力購銀隆 董明珠執意造車惹爭議
薛偉傑：格力購銀隆 董明珠執意造車惹爭議
技術取勝：中石化冠德短線闖3.25元
技術取勝：中石化冠德短線闖3.25元
何民傑：縮公務員編制控制財赤
何民傑：縮公務員編制控制財赤
調查：78％受訪者不介意KOL賣廣告
調查：78％受訪者不介意KOL賣廣告
劉思明：港股拒湊熱鬧 冷敲本地餐飲股
劉思明：港股拒湊熱鬧 冷敲本地餐飲股
周顯：議員遲來的窮追猛打
周顯：議員遲來的窮追猛打
湯文亮：「小孩免費」的BNO移民計劃
湯文亮：「小孩免費」的BNO移民計劃
LP6首宗二手 3年額印鬆綁升三成 康城樓價急升 MALIBU一房月內兩破頂
LP6首宗二手 3年額印鬆綁升三成 康城樓價急升 MALIBU一房月內兩破頂
7組客爭購天寰 兩房價撲千萬
7組客爭購天寰 兩房價撲千萬
曼翹盡推67伙餘貨 折實均呎2.5萬
曼翹盡推67伙餘貨 折實均呎2.5萬
核心區吉舖824間 較高峰時減13%
核心區吉舖824間 較高峰時減13%
市建局鴻福街項目招意向 可建逾44萬呎 最高估值58億
市建局鴻福街項目招意向 可建逾44萬呎 最高估值58億
曼翹銀碼細 不足200呎起吸投資者單身族
曼翹銀碼細 不足200呎起吸投資者單身族
沙中線最快明年首季通車
沙中線最快明年首季通車
區內納米樓呎租逾60元破頂
區內納米樓呎租逾60元破頂