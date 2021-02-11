恒大3方案兌付理財產品 提物業抵償 取現金須分期逾兩年 高管：難一下子拿出400億

【明報專訊】中國恒大（3333）危機升級，集團同系恒大財富爆出到期理財產品無法兌付，當中不少投資者更是公司員工，昨日再有員工及客戶到集團深圳後海總部維權，據內媒報道，恒大財富昨日宣布提供3個兌付方案，包括分期兩年半以現金兌付、以商舖寫字樓等資產兌付，以及抵消購房「尾數」，投資者可擇一或任意組合方案兌付。據指恒大財富董事總經理杜亮昨日向維權人士承認，他已提早在5月31日贖回個人在恒大財富的理財產品，但強調當時恒大仍未出現危機，並提到恒大很難一下子拿出400億元（人民幣，下同）兌付到期理財產品。
明報記者 陳偉燊
據財聯社報道，恒大財富向金融產品持有人拋出的三大方案（見表），現金兌付方案只針對到期的理財產品，未到期的將不能選擇現金兌付，投資者在產品到期日可先取回10%款項，其後每3個月兌付10％款項，換言之約需時兩年半才可全數退款。
上百人湧總部維權 恒大召保安築人鏈
至於其餘兩個選項，都涵蓋到期及未到期理財產品，其中實物資產方案中，投資者可選擇以住宅、公寓、寫字樓、商舖及車位作實物兌付，金額將以銷售價折讓28%及52%計算，若所得實物價值多於理財產品價需補足差價。
抵消購房尾數 只限9月12日前購入
至於抵消購房「尾數」方案，則只限於9月12日凌晨前已購入的恒大住宅，可以原先認購理財產品款項，用於部分或全數抵扣購房價尾數。此外，所有理財產品到期後將不再計息。
據「BBC News」中文網報道稱，恒大深圳後海的總部被上百名投資者湧入大廳，要求償還貸款和兌現金融產品，恒大昨午更召來60多名保安在大樓的主要入口前築成人鏈應付抗議者。本報記者昨晚到達恒大總部時已不見維權人群，惟外圍仍有不少公安駐守，總部毗鄰的地鐵出口亦已暫時封鎖。
高管認危機前已兌付所持產品
此前有傳言指，包括恒大主席許家印太太丁玉梅在內，另有多名恒大財富高管在危機前已提早兌付所持理財產品，其中杜亮提前兌付規模達1000萬元。
周日晚，據新浪財經報道，杜亮在總部與投資者會面時承認，已在5月底時贖回所持理財產品，但強調是發生在恒大危機爆發前，且並未披露提前兌付金額。
杜亮又表示，公司難以一下子拿出400億元兌付所有理財產品，若依其兌付方案，包括該公司員工在內的理財產品投資者，或在公司「缺水」下，要選擇由持有理財產品變成持有「磚頭」的業主。