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財富管理

女士多保守 MPF易跑輸

【明報專訊】調查報告顯示，包括香港在內的不同地區女性，不論是退休金的儲蓄金額，抑或投資態度均不及男士積極，容易造成退休資金不足，影響退休生活質素。中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀認為，50歲以上女性的投資態度普遍保守，對強積金幾乎是採取「零管理」態度，她建議女士們要為自己的退休生活着想，首先是簡單地從下載手機應用程式開始，逐步養成關心投資的習慣，學習管理強積金。

撰文 李凱茵

富達國際《全球女性投資理財報告》顯示，中國內地、香港、台灣、日本、英國及德國六個不同市場的女性，不論從事什麼職業，每月的退休金供款額均少於男性。原因包括資金不足、不了解最佳儲蓄方法、沒有時間理解等，以致無法提升儲蓄。

50歲以上女士 幾乎全押注保本基金

女士們退休金普遍少於男性，張佩儀認為原因包括不少女士們婚後會選擇辭去工作專注於家庭而失去收入，退休金儲蓄自然減少。其次是普遍來說，女士投資態度相對男士保守。過往數年股票市場暢旺，如果對股票市場略有認識而且態度進取的，在過去十年強積金主力投資於美國股票基金之上，退休投資的回報上當然會大幅跑贏只敢作保守投資的人士。

至於女士的投資和儲蓄態度是否普遍較男性弱，張佩儀指要視乎是哪一個年齡層，35歲以下較年輕的女性通常較積極學習，管理財富及投資的積極態度絕不比男士遜色。

相對地，張佩儀指50歲或以上的女士卻完全是另一回事，「幾乎我認識的所有50歲或以上女士，都把強積金全部投資於保本基金之上，然後不作理會。正因如此，曾經見過有女士的強積金戶口，在沒有新資金注入的情况下，10年以來幾乎都沒有變動，即是連通脹也抵抗不了。」

保本基金未必可跑贏通脹

張佩儀估計，50歲或以上女士對投資的保守態度，主要是來自「錢銀最緊要穩陣」這根深柢固的舊有理財原則，以及受到教育程度所影響。「男主外、女主內」的傳統思想，令上一代女士多會依靠家中男士作為經濟支柱，而自己則專注於家庭事務，也左右了她們的投資態度。

現今人均壽命一直延長，特別是女性的平均壽命更較男士的長，因此也理應需要更多退休金。張佩儀表示，如果女士們堅持保守的投資態度，容易造成退休資金不足的困局。而且近年金融市場一直處於極低的利息環境，假若把強積金全面投放在保本基金等保守類別的基金之上，回報就只有更低。

退休年齡一直延後，以50歲之齡來說，距離退休可能還有10年以上。張佩儀鼓勵這個年齡層的女士，好好利用退休前尚有的一段長時間，學習積極管理強積金，爭取較理想的投資回報，而一切可以由下載手機應用程式開始。

目前市場上的大型強積金受託人都有推出手機應用程式，讓戶口持有人在幾乎全日不離手的智能手機上輕易地檢視自己的強積金戶口情况，甚至靈活地作出基金調配。

張佩儀表示，明白香港人工作壓力大，公餘時間都想輕鬆一下。然而，為自己的未來着想，應該至少每個月，甚至每星期抽出1個小時的時間，利用手機應用程式，習慣性地關心強積金狀况，莫要等待每年才派發一次的年結報告來到才去審視。進一步的，甚至應該多參與坊間選擇眾多的實體或網上課程，增進投資相關知識、了解市場信息。

「即使年紀漸大，投資應逐步要傾向低風險，但也不代表只能一味投資於保本基金之上。即使是低風險也有不同的級別，可以配合不同的投資選擇。」再者，強積金戶口持有人可以把資金分成幾個部分，投資於不同風險級別的基金之上，實行進一步的分散風險。

可選預設投資策略

如果對自己的選擇沒有信心，張佩儀就建議交由基金經理等專業人士代勞，例如選擇俗稱為「懶人基金」的預設投資策略(DIS)。這種投資組合並非完全零風險，但卻會按着供款人的年齡作出適度風險水平的投資，隨着戶持有人年齡漸大而逐步調低投資風險。

[退休綢繆]

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