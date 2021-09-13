藍灣半島交投減 呎價守1.9萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯營業經理陳子雄表示，藍灣半島暫錄唯一的成交為7座高層G室，實用455呎，2房間格，以878萬元成交，實呎19297元。原業主2007年約248萬元購入，帳面獲利約630萬元或2.5倍。陳氏指出，受鄰近地區新盤推售影響，部分二手購買力流入一手市場，預料屋苑短期內交投量將維持較低水平。雖然成交量回落，但市場上不少屋苑仍錄得高價成交，中原高級區域營業董事陳凱超表示，同屬港島東的西灣河嘉亨灣，一個位於3座極高層B室，實用1129方呎，3房套戶間隔，享全海景，以3600萬元易手，實呎31887元，創屋苑同類單位新高成交。原業主2008年以2661萬元購入，帳面獲利939萬元或35%。

映御2房758萬易手 屋苑分層新高

中原副區域營業經理陳榮威表示，元朗映御1座中層D室，實用488方呎，2房間隔，以758萬元沽出，實呎15533元，創屋苑分層戶成交價新高。原業主2016年564萬元一手買入，帳面獲利194萬元或34%。屋苑對上分層單位成交價最高紀錄為今年7月份成交的1座中層D室，單位實用488方呎，以728萬元易手，實呎14918元，新紀錄比舊紀錄高約4%。

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，入伙4年的新蒲崗「綠置居」景泰苑，其中位於高層19室，實用面積492方呎，2房間隔，望開揚景，以588萬元未補價易手，成交價創屋苑新高，實呎11951元。原業主2017年279萬元向房委會未補價一手購入，帳面獲利309萬元或1.1倍。翻查資料，屋苑對上居二市場高位紀錄為中高層10室，實用面積同為492方呎，今年7月時以572萬元未補價成交，實呎11626元，是次相隔一個月多，屋苑樓價紀錄再推高近3%。

景泰苑2房588萬未補價破頂

另外，市場亦錄知名人士入市個案。土地註冊處顯示，西貢匡湖居連船位雙號屋，實用面積1335方呎，以3550萬元成交，實呎26592元；登記買家為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。是次以首置身分購入單位作自住。原業主2011年以2650萬元購入，帳面獲利900萬元或34%。

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