馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧

綜合土地註冊處資料顯示，今年首8個月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)共錄672宗登記，比去年同期508宗大升約32.3%，並創有紀錄以來同期新高。至於8月二手公屋註冊量錄135宗，雖然較7月230宗歷史高位按月回落，但仍創紀錄第二高。

至於二手私樓市場，目前樓價高企，加上一手新盤搶焦點，以致部分買家態度趨向觀望，「睇定啲」再入市，不過優質單位不乏捧場客，加上一手向隅客逐漸回流，有準買家積極在二手市場尋寶入市，二手屋苑破頂成交仍不絕於耳，料二手表現將靠穩。

再談近日炙手可熱的一手市場，近日各區大型新盤銷情理想，日前再有兩個市區單幢新盤開價，定價甚具競爭力，其中紅磡新盤更為今年入場費最低的市區盤，兩盤地點皆十分優越，交通及生活配套完善，預料租金回報可觀，預計兩盤皆將吸納不少投資者入市，一手勢將續成市場焦點所在。

隨着本港疫情受控，經濟漸復蘇，失業率向下調，加上市場資金充裕，息口維持低水平，吸引不少買家入市磚頭，預料樓價今年將繼續穩步向上，全年升幅料達15%。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]