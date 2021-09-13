廖偉強：風水意見易令交易告吹

篤信風水的客人，大部分都會聽取自己風水師的意見，只要風水師建議不能接受的單位，任憑地產代理有三寸不爛之舌，都難以力挽狂瀾。相信風水的客人，都會留意居住單位的坐向及景觀，因為他們認為磁場及氣場，會影響個人的健康及運勢；所以，以筆者從多年來的經驗總結，風水對地產代理的買賣談判可說是「既可載舟，亦能覆舟」！所謂風水就是居住的單位能夠帶給個人的磁場及氣場，就是這座大廈及單位面向的景觀及單位的間隔，再配合周邊的配套。舉例，開揚的單位，能背山面海更為理想，可以帶給居住者寬闊視覺效果，面對綠油油的山脈，蔚藍的天空及碧綠的海水；如此環境自然有身心舒暢的效果。有些大廈可能位處市區，但擁有便利的交通，兼有會所及平台花園等設施，能帶給居住者出行便利及生活舒適，也算切合他們風水要求。

近兩年疫情衝擊香港及世界各地，大部分港人都不能外遊，面對工作的壓力及經濟的波動，大家都少有機會可以放鬆心情暫別平日繁重的工作，甚至連做運動的機會也被剝削了。香港地小人多，居住環境狹窄，相信部分港人真的受夠了，因此有足夠能力者，在這段期間都願意選擇或遷至空間較寬敞的單位，務求建立更理想的安樂窩，希望可以透過改善居住環境的磁場，藉以提升個人的氣場。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]