鮑威爾明言今年「縮表」是合適做法，但無提到何時加息，美元指數即告乏力轉跌。而且美國總統拜登今年5月所提出的6萬億美元財政預算，卻是天文數字，縮表何時完成暫難估計，資金繼續氾濫。

麥樸思近期接受訪問時指出，投資者的投資組合中，實物黃金應佔10%，因各國為應對新型肺炎疫情，推出了空前的刺激措施。他認為明年全球範圍內的貨幣貶值將相當明顯。擁有實物黃金會非常好，因為可以隨時取用，又沒有政府沒收所有黃金的風險。

儘管如此，金價只是重上每盎司1800美元水平，反彈力度不凌厲，筆者相信樓市及股市仍是投資者目標所在。

按經濟形勢而論，疫情對全球的破壞力，遠比2008年金融海嘯更嚴重，鮑威爾沒有提到何時加息也是合理，假如美國經濟大旺就不必實施前所未見的6萬億美元財政預算，等同另一輪量寬。

現在提出「縮表」亦不知何時了期，加息就更遙遠。市場上熱錢仍多，追逐優質股票及住屋物業是大勢所趨。黃金雖然與住屋同是實物資產，但近年表現比不上優質股票及物業。在一些西方國家大城市，樓價繼續領風騷，只有優質股票才可媲美，黃金還是稍為偏弱，氣勢稍遜。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]