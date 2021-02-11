摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189

內地早前公布的8月份PMI數據，或反映經濟有減慢情况，市場憧憬中央將推出更多支持經濟的措施，包括再次下調存款準備金率等。故近日傳統「舊經濟股」走勢相對突出，電力、煤炭、銀行及地產等板塊均跑贏大市。

上證指數今年2月份的即市高位為3731點，如投資者看好A股後市有望破頂，可留意A股ETF相關輪證，如Ａ中購17189，行使價20.2元，實際槓桿約10倍，2022年1月7日到期；或南中購21367，行使價19.1元，實際槓桿約8倍，2022年2月28日到期。看淡可參考南中沽21862，行使價16.88元，實際槓桿近9倍，2021年11月30日到期。

以上數據截至 2021/09/10

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

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