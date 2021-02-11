瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152

科網股騰訊控股（0700）、網易（9999）等遊戲企業上周四時因遊戲監管問題遭中央約談，其後有消息傳出中央甚至已經暫停新網絡遊戲的審批，騰訊、網易上周四的股價分別挫8.5%及11%收市。直至上周五，事件來個急轉彎，外國媒體澄清指內地只是放慢審批而非暫停審批新遊戲，科網股股價即反彈，騰訊股價升2%，收報490元。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購18152，行使價595.5元，2021年12月到期，有效槓桿約8.5倍。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽22123，行使價375.88元，2022年1月到期，有效槓桿約5.8倍。

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