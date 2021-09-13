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2021年9月13日星期一
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
眾安匯立申財管牌 冀攻理財通 分析：難即時受惠 暫仍屬傳統銀行天下
虛銀增資搶市佔 轉以服務產品吸客
陳茂波：理財通加快人幣國際化
順豐王衛閃辭大灣區航空董事
遼寧方大集團入主海航航空業務
艾美疫苗上半年盈轉虧 再申港上市
微創醫療1.1億人幣購福建科瑞藥業
東方匯理財管Davis Hall：通脹高企須退市 美股債將趨波動
美若退市金價勢受壓 宜守1675美元
瑞銀彭燕燕：看好內地體育服裝股
千禧新世代女性 成內地消費亮點
東莞農商招股突圍不易
農商行交投靜 留意流動性風險
恒香相隔半世紀再戰飲食業 10月港島首開冰室 主打新鮮酥餅本土食品
食肆開業逆市飈升 6至8月增近1600間
貿易通料GETS下半年升幅放緩
培力農本方創辦人：冀拓大灣區東南亞
聚合支付平台助小微企吸生意
友和Yoho：聚合支付省行政成本
張兆聰：沽出車股 換馬太航招行
李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱
環球經濟數據
金子：大行籲買入 港交牛證吼59747
張兆聰：消費股追落後 特步候低買
洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧
《幫你格價》：信用卡吸客 禮品價值高達2000元
沈永年：港人駕照內地換證「一條龍」
陸振輝：幸福是清淡 痛苦是笑談
趙海珠：德大選添變數 歐元料向上
陳大為：4個值得注意的現象
陸振球：日相棄連任 或吸日股良機
陸振球：柳暗花明又一村
林少陽：留意乾散貨航運商追落後機會
技術取勝：蒙牛處上升通道
謝偉銓：珍惜投入大灣區發展機遇
李聲揚：分散投資的三個層面
蔡金強：疫情最大受益者：海運業
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
艾雲豪：足球電視劇背後的英美文化衝突
蘇沛豐：割價戰或結束 中通快遞受惠
李順威：對冲基金續減持美上巿中概股
劉思明：博彩消閒板塊向好 留意金界
何啟聰：比亞迪逆市下跌 看淡留意熊證51712
瑞銀亞洲：確認慢審批新遊戲 留意騰訊購18152
摩根大通亞洲：上證創6年新高 A股ETF購17189
周顯：港府處理創業板如「獸父殺子」
王弼：共同富裕 國企值博勝民企
曾淵滄：恒大非資不抵債或可一「賭」
湯文亮：習拜通電 相見爭如不見
陳永傑：買樓勝買金
廖偉強：風水意見易令交易告吹
布少明：「半通關」勢激發購買力
馬泰陽：樓市起動 公屋亦受捧
華懋擬將部分酒店房改共居空間 疫情下拓新財源 特色餐飲引進中環街市
安峯引入「老友記」友善設施
新地擬下月推新界西北兩盤涉1418伙
十大屋苑周末10宗成交 半數「捧蛋」
本季整體物業註冊料涉2365億 按季挫一成
盛滙元朗舖叫價2800萬 較購入價高六成
Wetland Seasons Bay 天水圍大盤 毗鄰濕地
藍灣半島交投減 呎價守1.9萬
女士多保守 MPF易跑輸
徐家健：陳肇始帶頭違反世衛建議
【明報專訊】世界衛生組織（WHO）建議，直至更多證據清楚顯示吸食加熱煙對人體構成的損害和相對風險，基於加熱煙同樣是煙草製品的本質，政府應向加熱煙徵收傳統煙一樣的煙稅。
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