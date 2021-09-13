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洪龍荃、蔡銳 明智博立

投資策略

洪龍荃、蔡銳：「先買後付」興起 相關股獲追捧

【明報專訊】外國年輕人之間近年流行一種新興貸款「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL） ，用戶只需下載「先買後付」供應商的手機應用程式，進行簡單的身分認證，便可以把購物金額進行三至四期的免息分期。「先買後付」在歐美深受Z世代（在1990年代末至2010年代前期出生）的青年歡迎。這時讀者心中難免會出現一個疑問：同樣是分期付款，先買後付與信用卡有何不同呢？

首先，在商業角度，與傳統信用卡以信用評級為重要批核指標不同，「先買後付」公司使用先進的數據分析模型評估用戶違約風險，數據包括用戶的互聯網瀏覽習慣，甚至仔細到用戶的手機充電習慣，經複雜的人工智能運算後決定用戶的違約風險。

「先買後付」甚至不需要參考傳統信用評級報告，違約率仍遠低於傳統消費貸款。

盈利模式是另一個重要差異，與信用卡以利息為主要收入來源不同，「先買後付」公司主要靠從商戶收取分成獲利，以澳洲業者Afterpay為例，每單交易向商戶收取4%分成，而用戶即使逾期還款也只會被罰手續費，不會出現信用卡如滾雪球的利息計算。

人工智能運算 違約率遠低傳統消費貸款

在用家角度，先買後付申請手續簡單，不必等待銀行批核及寄出信用卡。而且信用卡最讓人頭痛的是難以讀懂的帳單及不清晰的收費。相比之下「先買後付」的帳目簡單直觀，讓人一目了然。「先買後付」也有較嚴謹的限額制度，沒有鼓勵過度消費，而是以保護客戶為先。

另外，在網上用信用卡進行網上消費需要輸入冗長的卡號和驗證碼，而「先買後付」只需打開App便能無縫支付，用戶體驗更佳。

在部分歐美地區年輕人之間「先買後付」的滲透率已超越信用卡，如果這個消費模式的改變持續，在Z世代完全進入職場成為社會消費主力後，先買後付有望成為主流消費貸款。

已上市的「先買後付」公司有美國的Affirm （US：AFRM）和澳洲的Afterpay（ASX：APT），其中Affirm本月宣布與Amazon合作成為線上支付渠道，股價單日暴升50%。

美國支付巨頭Square （SQ）於8月宣布將以290億美元收購Afterpay，完成收購後計劃將Afterpay整合進Square旗下的Cash App生態系統。我們看好整合後的協同效應，Square將獲得Afterpay在全球共1600萬名年輕用戶，令Cash App用戶數一次增加超過兩成。

Z世代進職場 有望成主流消費貸款

在投資「先買後付」相關股票前，必須留意很多國家的法律並未追上這個新興產業。將來各國政府必然會立法規管，帶來一定的政策風險，但我們認為適度規管更有利於行業長期健康發展。

筆者為持證監會持牌人士，執筆之時，筆者及其客戶持有Square（SQ）

中原博立研究團隊

[洪龍荃、蔡銳 明智博立]

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