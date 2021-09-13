經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱

【明報專訊】香港的物業價格水漲船高，以多買一個物業作投資用途，成本確實是很高，從投資組合的角度來看，資產過於集中在某一種類別，甚或地區，當然不理想，但這確實是因人而異，退一步來說，在未實現多買一個香港物業前，手上的閒置資金也應該繼續尋求升值。根據較正式的定義，房地產信託又簡稱REITs，是透過集中投資於可帶來收入的（香港及/或海外）房地產項目，例如：購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓，以爭取為投資者提供定期收入。REITs可以為投資者提供定期的收入。信託基金的大部分，甚或全部除稅後淨收益會以股息形式定期派發予投資者。換言之，房地產信託是間接投資於房地產的工具，可以享受到投資房地產的經濟效益，但減少了相關的煩惱，比如是放租、收租和維修等等。筆者會建議考慮房地產信託多於直接投資海外物業，首先是疫情原因，如未能親身視察就作出投資，並不理想；第二，房地產信託的入場門檻低，交易也方便，如買賣股票般簡單，適合作資產配置用途，或將風險分散至世界各地。

不同類型房託 周期風險不一樣

不過，也有不少值得注意的事項：第一，REITs有不同的類型，比如商場、商業大廈、甚至有數據中心或醫療項目等等，建議了解清楚再投資；第二，投資於REITs同樣有投資物業的風險，比如經營風險，好像現時的情况為例，如果商場人流減少或商廈出租率下降，也是會影響相關項目的投資回報；第三，市場利息走勢，部分REITs也有借貸，利息上升會增加利息成本，也有可能影響回報，同時也會影響市場的風險胃納，總之如股票一樣，投資回報可升可跌。另外，關於是選擇香港或是美國市場上的REITs，美國市場的選擇比較多，不過要留意有股息稅的影響，同時美國市場上也有比較多的REITs ETF選擇，如果是選擇相關的ETF，也需留意ETF的構成。舉例說，部分名稱為「環球」的ETF，組合內資產的地域分佈於世界各地，惟需要注意通常是美國的資產佔比最大，甚至可高達七成，建議不要只看名字挑選。如果有任何進一步問題，建議諮詢相關的專業人士。最後，王小姐的閒置資金，除了考慮REITs外，應該均衡配置債券及股票基金，更有把握實現穩定的財富增值。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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