李澄幸：藉房託投資物業 免除放租煩惱

不同類型房託 周期風險不一樣

不過，也有不少值得注意的事項：第一，REITs有不同的類型，比如商場、商業大廈、甚至有數據中心或醫療項目等等，建議了解清楚再投資；第二，投資於REITs同樣有投資物業的風險，比如經營風險，好像現時的情况為例，如果商場人流減少或商廈出租率下降，也是會影響相關項目的投資回報；第三，市場利息走勢，部分REITs也有借貸，利息上升會增加利息成本，也有可能影響回報，同時也會影響市場的風險胃納，總之如股票一樣，投資回報可升可跌。另外，關於是選擇香港或是美國市場上的REITs，美國市場的選擇比較多，不過要留意有股息稅的影響，同時美國市場上也有比較多的REITs ETF選擇，如果是選擇相關的ETF，也需留意ETF的構成。舉例說，部分名稱為「環球」的ETF，組合內資產的地域分佈於世界各地，惟需要注意通常是美國的資產佔比最大，甚至可高達七成，建議不要只看名字挑選。如果有任何進一步問題，建議諮詢相關的專業人士。最後，王小姐的閒置資金，除了考慮REITs外，應該均衡配置債券及股票基金，更有把握實現穩定的財富增值。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]